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我国卫星导航与位置服务产业保持高速增长

2022年05月20日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月19日电　（记者谷业凯）中国卫星导航定位协会18日在京发布《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示，2021年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元，较2020年增长16.29％。

　　白皮书显示，当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量保持在1.4万家左右，从业人员数量超过50万。同时，我国卫星导航与位置服务领域自主创新能力持续提升，2021年，中国卫星导航专利申请累计总量（包括发明专利和实用新型专利）突破9.8万件，继续保持全球领先。截至2021年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过2亿片。

　　白皮书指出，2021年，我国卫星导航与位置服务产业继续保持稳定高速增长，产业结构持续优化，行业应用不断深化的同时，区域应用也得到显著拓展，应用场景越来越丰富。在交通运输领域，目前全国4万多辆邮政快递干线车辆、4.7万多艘船舶应用北斗系统；在农业领域，全国已安装农机自动驾驶系统超过10万台，安装农机定位、作业监测等远程运维终端超过45万台/套，接入国家精准农业综合数据服务平台的农机装备达到25.8万台，实现了跨企业农机作业数据整合，水稻、小麦、玉米等主粮作物收获和拖拉机作业的24小时动态监测；在水利领域，北斗系统在超过2587处水库应用短报文通信服务水文监测，超过650处变形滑坡体设置了北斗监测站点。

　　2021年，北斗应用走进大众生活的方方面面。北斗成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品定位功能标准配置，国产智能手机可实现1米级高精度定位，正在多个城市开展车道级导航试点应用；搭载国产北斗高精度定位芯片的共享单车投放已突破500万辆，覆盖全国450余座城市。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月20日 07 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)

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