本报北京5月19日电 （记者杜海涛）记者从国家粮食和物资储备局获悉：夏季粮油收购工作将于近日陆续展开。今年，国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策，小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平分别为每50公斤115元、124元、129元、131元，较上年均有提高。

夏粮以小麦为主，约占全年产量1/4。夏粮收购是全年粮食收购首战，粮食和储备系统高度重视，早谋划早动手，扎实做好收购各项准备。各地积极采取腾仓、集并等方式扩大收储能力，同时加快检化验设备维修和调试，确保及时开秤收粮。从调度情况看，目前备仓充足，能够满足夏粮收购需要。收购期间，各地还将充分发挥粮食产后服务中心作用，根据需要继续提供清理烘干、储粮保管、加工转化、市场销售等服务，促进粮食提级进等，帮助农民增加收益。

据悉，收购期间，各地将结合当地形势，进一步完善粮食收购工作机制，建立相关部门单位参加的联席会议制度，形成工作合力。按照最低收购价预案规定，有关省份已着手研究收储网点布局等事宜。同时，各地还进一步深化粮食产销合作，产销区间部分粮食购销意向已初步达成。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 07 版）

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