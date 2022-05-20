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制琴师徐小峰——

雕刻声音  看琴弦起舞（追梦路上）

本报记者  白光迪
2022年05月20日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　徐小峰测量小提琴音柱位置。
　　汤德宏摄（影像中国）

　　徐小峰对小提琴白坯进行油漆前处理。
　　汤德宏摄（影像中国）

　　徐小峰在安装小提琴音柱。
　　汤德宏摄（影像中国）

　　桌上堆满木屑，顶针、刨子、刻刀等各色工具散落在工作台上，小提琴制琴师徐小峰用耳朵抵住刚刚打磨好的琴板，轻敲几下，脆生的木材嗡嗡作响，振起的木屑混杂着江南潮湿水汽的味道，有股别样的清新。

　　这是一次与木头的“对话”，“这料子不错，但还欠点火候。”不同的木头需要不同的制作工艺，所能呈现的音色也千差万别。徐小峰轻抚槭木块子，眼中流露出无法掩饰的热爱。

　　1993年春天，江苏省泰州市黄桥镇来了一支演出队，徐小峰第一次听到了小提琴的鸣奏。后来，他成为一名制琴师。“刚入门时，磨刀、破料这些准备性工作就足足学习了大半年，练到连碗筷都拿不稳。”徐小峰伸出双手，多年的勤学苦练，让他的指尖手背都布满老茧。

　　一把小提琴由70多个零件组成，每一步制作工序都会影响小提琴音色的上限。制琴流程十分复杂，徐小峰却操作得有条不紊，为保障提琴品质，打磨部件要精确到毫米。“没有一把琴是完美的，但我要做的就是不断追求完美。”秉承着工匠精神，徐小峰在制琴路上精益求精、尽善尽美。

　　优秀的制琴师能够根据演奏者的要求和演奏习惯，打造富有个性的提琴。世界上没有两把一模一样的手工提琴，从材料选择、配件把握到工艺设计，处处体现着制琴师独特的技艺和审美。如今，徐小峰已是十里八乡闻名的制琴师，有人赞叹他做的小提琴能发出夜莺般的声音。

　　“听到演奏者用我制作的琴奏出动听的旋律，是我最骄傲的事。”徐小峰说。

　　


　　《 人民日报 》（ 2022年05月20日 07 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)

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