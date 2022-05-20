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我国企业承接服务外包合同额保持增长

服务外包新增从业人员三十一万人

2022年05月20日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月19日电　（记者王珂）商务部19日召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，1—4月，我国企业承接服务外包合同额5899亿元，执行额3872亿元，同比分别增长8.8%和15.3%。其中，承接离岸服务外包合同额3338亿元，执行额2154亿元，同比分别增长7.0%和10.9%。

　　从业务结构看，1—4月，我国企业承接离岸信息技术外包执行额925亿元，同比微降0.3%；承接业务流程外包和知识流程外包执行额分别为424亿元、805亿元，同比分别增长16.4%和23.7%。

　　从区域布局看，1—4月，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额3037亿元，执行额1969亿元，分别占全国总额的91.0%和91.4%。长三角地区承接离岸服务外包合同额1457亿元，执行额1114亿元，同比分别增长1.7%和10.9%，分别占全国总额的43.6%和51.7%。

　　从企业性质看，1—4月，民营企业承接离岸服务外包执行额627亿元，占全国29.1%，同比增长42.5%，比全国平均增速高出31.6个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额1007亿元，同比增长7.7%，占全国46.8%。

　　从吸纳就业看，截至2022年4月底，我国服务外包累计吸纳从业人员1426万人，同比增长8.1%，其中大学及以上学历918万人，占64.3%。1—4月，服务外包新增从业人员31万人，同比增长8.6%，其中大学及以上学历20万人，占64.8%。

　　1—4月，全国吸收外资增速达20.5%。发言人认为，利用外资稳定增长主要有三方面原因：一是中国市场引力不减。各地区各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，国内市场规模超大，外资企业看好在华长期发展前景。二是开放政策落地见效。新版外资准入负面清单进一步放开汽车制造等领域外资股比限制，有力带动了引资规模增长。各部门积极回应外资企业来华营商便利等诉求，出台一系列政策措施，包括保障内外资平等参与政府采购、延长外籍个人所得税减免政策等，稳定了外商投资预期和信心。三是投资环境持续优化。我国全面落实外商投资法及其实施条例，深入清理与外商投资法不符的规定，推动修订、废止和制订法规文件500多部。外贸外资协调机制和重点外资项目工作专班及时协调各方，加强服务保障，帮助企业排忧解难，推动重点项目落地建设，不断提升营商环境市场化、法治化、国际化水平。同时，中国在基础设施、人力资源、产业配套等方面依然拥有较强的综合比较优势，为外资企业发展提供了良好环境。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月20日 08 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)

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