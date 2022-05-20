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前4月我国原煤产量增长10.5%

煤炭供应保障能力持续增强

2022年05月20日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月19日电　（记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：今年以来，我国煤炭生产保持较快增长态势，煤炭供应保障能力持续增强。生产方面，1—4月，原煤产量同比增长10.5%，其中山西、陕西、内蒙古、新疆4省份合计占比80.9%。进口方面，1—3月，进口煤炭同比下降24.2%，4月由降转增，同比增长8.4%。

　　“今年以来，主要产煤省份和煤炭企业持续做好煤炭增产增供各项工作，在确保安全的前提下充分释放优质煤炭产能，推动煤矿稳产达产。”中国煤炭运销协会副理事长石瑛介绍，1—4月，山西、陕西、内蒙古、新疆4省份的原煤产量同比分别增长9.9%、5.8%、14.6%和29%。

　　后期，石瑛认为我国煤炭产能仍将稳步释放。随着气温升高、疫情形势逐渐好转、下游企业复工复产步伐加快以及各项稳增长措施落地显效等，煤炭需求或将增加。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月20日 08 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)

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