本报记者 叶传增

在云南省安宁市安宁工业园区，武钢集团昆钢股份有限公司（以下简称昆钢公司）的晨会正在进行中。该公司能源环保部碳排放管理室工作人员廖国平打开电脑，登录能源管控系统，吨钢综合能耗、吨钢电耗、煤气放散率、自发电率等几组重要的能耗数据实时呈现。

“昨天的吨钢综合能耗略高于公司指标，经分析，主要是高炉工作状况异常导致燃料用量增加，生产部门要加强操作管理，提高能效。”廖国平提出建议，生产部门的参会人员认真记下要求。

今年1月1日，昆钢公司正式上线“昆钢智慧制造系统”，其中的能源管控系统将公司的各个生产环节全部纳入智慧化管理，精准追溯各生产环节的能耗情况，为降低碳排放提供科学依据。

推动传统的钢铁产业向绿色化智能化转型，是安宁市坚持生态优先、绿色低碳发展的一个缩影。

安宁市是云南重要的钢铁、石化、磷盐化工基地，约有40%的规上企业属于高耗能企业。这类企业如何节能减排？安宁市工业和科学技术信息化局节能管理科科长杭继瑞介绍，安宁市引导、鼓励企业开展绿色化、清洁化改造，全面开展绿色生产。

去年，云南天安化工有限公司通过节能技术改造，获得了政府下达的200万元工业能效提升专项奖励资金。“通过蒸汽余热余压技术改造，我们将生产过程中的余热余能回收再利用，2021年共计少消耗14053吨标准煤。”公司生产技术部高级工程师马成勇说。

采用清洁燃料，降低原料消耗，则是中石油云南石化有限公司做出的探索。“全厂加热炉以天然气为燃料，全过程采用脱硫、脱氮等技术，从源头上大幅减少污染物和碳排放总量。”公司党委书记鲍永忠介绍，2021年公司节约成本1497万元。

此外，安宁市还大力推进工业固废循环利用，建立工业资源综合利用基地，对化工渣、冶金渣、粉煤灰、工业废弃料、尾矿等工业固体废弃物进行可持续利用处理。根据规划，到2022年，安宁工业园区基地工业资源年综合利用总量将突破1100万吨，综合利用率超过85%，年产值超过11亿元。

“我们将践行绿色发展理念，持续推动钢铁、化工、石化等传统产业优化升级，加快工业领域低碳工艺革新和数字化转型。”安宁市工业和科学技术信息化局相关负责人说。据了解，2021年安宁市规上工业企业能源消费量为602.2万吨标煤，同比下降7.8%。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 08 版）

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