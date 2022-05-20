人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

以绿色低碳引领高质量发展

云南安宁推动传统产业转型升级

本报记者  叶传增
2022年05月20日05:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在云南省安宁市安宁工业园区，武钢集团昆钢股份有限公司（以下简称昆钢公司）的晨会正在进行中。该公司能源环保部碳排放管理室工作人员廖国平打开电脑，登录能源管控系统，吨钢综合能耗、吨钢电耗、煤气放散率、自发电率等几组重要的能耗数据实时呈现。

　　“昨天的吨钢综合能耗略高于公司指标，经分析，主要是高炉工作状况异常导致燃料用量增加，生产部门要加强操作管理，提高能效。”廖国平提出建议，生产部门的参会人员认真记下要求。

　　今年1月1日，昆钢公司正式上线“昆钢智慧制造系统”，其中的能源管控系统将公司的各个生产环节全部纳入智慧化管理，精准追溯各生产环节的能耗情况，为降低碳排放提供科学依据。

　　推动传统的钢铁产业向绿色化智能化转型，是安宁市坚持生态优先、绿色低碳发展的一个缩影。

　　安宁市是云南重要的钢铁、石化、磷盐化工基地，约有40%的规上企业属于高耗能企业。这类企业如何节能减排？安宁市工业和科学技术信息化局节能管理科科长杭继瑞介绍，安宁市引导、鼓励企业开展绿色化、清洁化改造，全面开展绿色生产。

　　去年，云南天安化工有限公司通过节能技术改造，获得了政府下达的200万元工业能效提升专项奖励资金。“通过蒸汽余热余压技术改造，我们将生产过程中的余热余能回收再利用，2021年共计少消耗14053吨标准煤。”公司生产技术部高级工程师马成勇说。

　　采用清洁燃料，降低原料消耗，则是中石油云南石化有限公司做出的探索。“全厂加热炉以天然气为燃料，全过程采用脱硫、脱氮等技术，从源头上大幅减少污染物和碳排放总量。”公司党委书记鲍永忠介绍，2021年公司节约成本1497万元。

　　此外，安宁市还大力推进工业固废循环利用，建立工业资源综合利用基地，对化工渣、冶金渣、粉煤灰、工业废弃料、尾矿等工业固体废弃物进行可持续利用处理。根据规划，到2022年，安宁工业园区基地工业资源年综合利用总量将突破1100万吨，综合利用率超过85%，年产值超过11亿元。

　　“我们将践行绿色发展理念，持续推动钢铁、化工、石化等传统产业优化升级，加快工业领域低碳工艺革新和数字化转型。”安宁市工业和科学技术信息化局相关负责人说。据了解，2021年安宁市规上工业企业能源消费量为602.2万吨标煤，同比下降7.8%。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月20日 08 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家林业和草原局：到2025年三北工程林木良种使用率达到70%以上
　　人民网北京5月19日电 （记者余璐）今天，国家林业和草原局办公室印发《关于全面推进三北工程科学绿化的实施意见》（以下简称《实施意见》），提出因地制宜、分类施策、严格保护、科学修复，统筹推进山水林田湖草沙冰系统治理，扎实推动三北工程高质量发展。 三北工程是我国重大生态工程，是生态文明建设的一个重要标志性工程。…
注意！民航局对这八个入境航班发出熔断指令
　　民航局对八个入境航班发出熔断指令。制图：王连香 人民网北京5月19日电 （记者王连香）据中国民航局网站消息，5月19日，民航局再发熔断指令，对南方航空公司CZ350航班（吉隆坡至广州）等8个航班实施熔断措施。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部