俞凤琼 王 京

地处安徽省的大别山革命老区蜂蜜资源丰富，产品出口多个国家和地区。受新冠肺炎疫情等因素影响，蜂蜜销路受阻，合肥海关积极主动作为，助力老区蜂蜜走出大山。

“这两年蜂蜜出口质量要求越来越高，多亏合肥海关一对一指导，今年我们不仅做稳了欧盟市场，销路更是扩大到了中亚等地，出口大幅增长。”安徽梅莉莎食品有限公司总经理姚大中说，“企业经营好了，我们有信心带动更多蜂农一起增收。”

为帮扶大别山革命老区蜂蜜漂洋出海，合肥海关有针对性开展蜂蜜出口企业核查，指导企业从基地管理、原料验收和成品检测等多环节进行把控，推动产品质量提升；工作人员深入企业生产一线，指导完善体系建设，及时通报国内外技术标准要求，点对点开展企业对外推介，扩大贸易市场；加强知识产权保护宣传，在督促企业提升产品质量、提高管理水平的基础上，助力企业开展自主品牌建设。据统计，今年一季度，大别山革命老区蜂蜜共出口1287.6吨，同比增长134.9%。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 18 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)