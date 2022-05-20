本报记者 徐元锋

初夏时节，漫山的核桃树枝繁叶茂。提起自家的两亩核桃园，云南省凤庆县大寺乡马庄村村民杨文富感到轻松不少：“去年核桃价格稳住了，今年应该能再涨点。”

凤庆县是全国核桃之乡，种植核桃172万多亩，涉及近九成农户，产量占云南省1/10。2018年到2021年，凤庆县核桃加工业产值从25亿元增长到40多亿元。2021年底，县内带皮青果核桃每公斤比县外市场价高出两角钱，干果每公斤价格较以前提高两元多，而加工成本却下降了一元多。核桃产业是如何做大的？

“第一车间”送来好果子

杨文富卖核桃的底气，来自村里的群生会龙合作社。合作社负责人颜浩说：“合作社负责组织村民管护核桃园，产出好果子；加工站按7个流程加工，既降低了成本又提高了果品，收购价每公斤多出两毛钱，还把千分之五的利润反哺合作社。”

记者在马庄村水洗果加工站看到，一条龙的加工设备依次排开，一台去青皮机能顶三四十个劳动力，烘干机“吹空”环节把杂质和“缩仁果”清理掉，这套价值100多万元的设备来自“一县一业”补助项目，让加工实现了机械化。

凤庆县林草局副局长杨卿介绍，马庄村水洗果加工站去年加工了六七百吨核桃。全县已建成109个机械化水洗果加工站，今年底将达到150个。

加工站一头连接深加工龙头企业，另一头连着合作社。凤庆县建起利益联结机制，果农挂靠合作社，让种植散户抱团，水洗果加工站“绑定”龙头企业。如此一来，核桃园的施肥修剪、防鼠防虫都有人管了。目前，全县合作社与加工企业紧密联结起来，辐射基地120万亩以上。县里还建成核桃提质增效示范园近15万亩、绿色有机认证基地近50万亩。利益联结稳定了，收益有保障了，果农“伺候”核桃更精心了。

杨卿说：“云南核桃都是高大的乔木，种在大山里，采收成本高，组织起来才能降成本；核桃生产和加工的‘第一车间’夯实了，后面的精深加工才能有好果子、好原料。”

产加销卖出好价钱

走进凤庆核桃产业园的紫江食品公司，浓浓的核桃油香气弥漫。去年这家企业加工了1700吨铁核桃，销量增长三成多。公司负责人乐世陆说：“铁核桃有多少，我们收多少。预计四五年后，公司一年能消化2万吨铁核桃。”

发展核桃产业，离不开精深加工。凤庆县委书记陈礼军表示，加快发展核桃全产业链是全县“十四五”的重要任务，将按照农工贸一体化思路全力推进，瞄准油、料、奶、粉，“一条龙”打造加工产业链条。

突破技术瓶颈。“核桃油加工看似简单，但由于核桃油里不饱和脂肪酸含量高，容易变质，公司多年攻关，终于解决这一难题。”乐世陆说，榨一升核桃油，消耗上千个核桃青果。企业突破技术瓶颈，收购更多核桃，果农不再为销路发愁。

同样致力于技术创新的，还有临沧工投顺宁坚果公司。公司负责人龚新武说，“公司研发壳仁分离设备后，大幅降低核桃去壳成本，提升果仁完整率，把更多的利润让给农民。”

政策支撑给力。2019年，云南将凤庆列为“一县一业”核桃产业示范创建县，每年补助3000万元。凤庆核桃产业园负责人罗有俊介绍，园区打造聚集平台，拉长产业链条，涵盖冷链物流仓储、基配油生产等。目前已完成项目投资7亿多元，预计年底平台全部建成。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 18 版）

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