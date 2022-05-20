海外网 孙默融 刘倩倩

浙江省湖州市长兴县吕山乡大力推进“数字牧场”现代化智能养殖模式，通过数字中心智能环控、视频监控等，对湖羊养殖过程的各项要素进行数字化建模，实现湖羊、设备等全方位智能化可视化管理，有效提升湖羊养殖标准化与数字化水平。图为在吕山乡的湖羊智慧循环产业园，技术人员通过数字中心了解湖羊养殖情况。

谭云俸摄（人民图片）

民族要复兴，乡村必振兴。2022年是“十四五”时期全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键之年。一根网线连起城乡，养殖业正借助日新月异的数字技术推动转型升级，成为乡村数字经济发展热点。

数字说话，探索养殖新门道

打开智能手机，不仅能购物、打车、视频，还能养猪、喂鱼、放羊，这是什么新奇的体验？

“叮咚”——养殖人员拿起手机，扫描了小羊耳朵上的耳标“身份证”，性别、年龄、科学防疫、采食估重、“家族谱系”等信息立即跃然眼前，育种、饲养与管理工作变得轻松又科学。

不仅如此，当动物饿了，有“中央厨房”专门定制配餐；当它们冷了，温度、湿度、光照控制系统能够自动调节；当它们病了，系统可以根据饮水量和饭量自动预判，实现对病情的提前防范和及时处理。湖南永州的智慧生猪养殖场人员说，通过智能信息化养殖，仅饲料成本便可降低约900万元。

从天山牧场到鱼米之乡，从塞上江南到平原腹地，5G、物联网、大数据、人工智能等新型科技赋能智慧农场，在大江南北落地应用，中国养殖业正向数字化、智能化加速转型。

人民日报海外网舆情中心分析显示，随着数字经济的快速发展，为养殖业构建数字化“双眼”“大脑”与“神经系统”已成为政府、社会及行业共识，智能养殖话题关注度节节攀升。

科技赋能，推动产业大发展

随着智能养殖在人们视野中逐渐活跃，越来越多的互联网企业用“算力”撬动农业升级。

农业的现代化必然要伴随着信息化和数字化，京东、阿里、华为等互联网企业纷纷在畜牧、水产、家禽等多领域布局，为传统养殖业的触网蝶变推出智能养殖数字化方案。

其中，为养殖企业的管理打造“数字大脑”至关重要。网易大数据平台“网易数帆”相关负责人表示，“养殖供应链是一个十分庞大且复杂的系统，‘数字大脑’可以聚合纷繁的产业链数据，将养殖能手的经验固化为数字模型，一目了然地辅助企业科学监管。”

对于大多数养殖企业来说，如何抓紧行业机遇，利用科技创新指导养殖过程？中国畜牧业协会副秘书长刘强德指出：“用起来才是硬道理。比如说，可以把环境监控模块、智能疾病诊断先用起来，根据养殖场现有的情况和迫切要解决的问题，一个模块一个模块地进行应用。如果等着条件成熟再用，届时企业的核心竞争力可能已被行业甩在身后。”

政策落地，农村现代化提速

近日，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家乡村振兴局联合印发《2022年数字乡村发展工作要点》，明确提出数字乡村发展的重点任务之一是大力推进智慧农业建设，包括夯实智慧农业发展基础、加快推动农业数字化转型、强化农业科技创新供给、提升农产品质量安全追溯数字化水平。

面对仍然存在人才短缺、资金不足、数据匮乏等挑战，智能养殖业的高质量发展离不开政策的引导推动。《2022年数字乡村发展工作要点》立足于中国数字乡村的发展现状，充分衔接了《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《数字乡村发展战略纲要》《“十四五”国家信息化规划》《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》的总体目标要求，对持续推动农村数字普惠金融发展、推进新型数字化技术应用及供给等领域提出了明确的任务要求。

据悉，目前国内多地因地制宜，大力支持当地养殖业数字化改革。例如，重庆市制定出台了智慧农业发展实施方案、数字乡村发展行动计划等相关文件，并围绕制约农业产业发展瓶颈问题，实施了农业生产智能化、经营网络化、管理数据化和服务在线化四大行动。浙江省实施数字经济“一号工程”，一盘棋谋划设计，统建省市县三级驾驶舱，并鼓励先行先试实现一地创新、全省共享。

专家认为，随着国家及地方政策利好和行业发展，养殖业将逐步向“精准、绿色、高效”的发展模式转变，充分释放数字经济的潜力和红利，赋能乡村振兴进程。

(责编：袁勃、岳弘彬)