本报记者 赵 昊

美团无人配送车。

美团供图

消费者在新石器餐饮无人车上购买食品。

新石器供图

为降低防疫一线工作人员接触感染风险，减轻人工配送压力，湖南省长沙市雨花区东塘街道在防疫封控区投入使用多台无人配送车，为封控区内的居民运送生活物资。

新华社记者 陈思汗摄

毫末智行无人车。

毫末智行供图

智行者蜗必达无人物流车。

智行者供图

近年来，自动驾驶的无人配送车纷纷落地使用。无人配送车虽然体积不大，能力却不小，在疫情防控中，助力物资分发配送，为人们生活带来便利。无人配送车能否解决“最后1公里”这一行业难题？如何保证无人配送车安全、平稳行驶？本报记者为您解答。

抗疫中脱颖而出

大上海“保卫战”打响后，杨浦区三湘世纪花城小区迎来了一支特殊的“运输队”。

车队满载居民所需物资，却没有一个司机，由新石器慧通（北京）科技有限公司研发的无人车组成。无人车体积和快递三轮车相当，能够轻松开进小区，在单元门口停下后，志愿者将物资卸下后搬上楼。行驶全程无人参与，直行转弯、停车起步皆应付自如。

新石器公共事务部经理张卫玲介绍，截至4月28日，新石器陆续投入161辆车支援上海抗疫，在上海国家会展中心方舱医院、上海市杨浦区中心医院、上海市普陀区跨国采购中心方舱医院等7家医院和85个小区内提供无接触防疫物资配送和无接触售菜服务。执行任务指令19153次，无接触交付物资447545份，无接触售卖蔬果约107吨。

不少企业也纷纷施以援手，向上海派去无人配送车，助力打通上海封控社区和医院中物资配送的“最后1公里”，让上海市民更快、更安全地收到防疫物资。

毫末智行末端物流自动配送车“小魔驼”在上海盛大花园、新梅共和城配合分拣员、基层社区工作人员，为市民运送物资。“无人车配送以无接触的方式，能有效降低人际传播带来的潜在感染风险。”毫末智行副总裁蔡娜对本报记者说。

美团连夜从北京调运了几十台自动配送车。这批车辆到达上海后，分别在上海瑞金医院、复旦大学、普陀区方舱医院及绿洲康城、康桥半岛等十多个社区落地，满足社区对生鲜蔬菜、外卖以及其他生活日用品的购买需求。截至5月9日，美团自动配送车在上海抗疫保供中累计配送超过45万单。“在首批车全部投入工作的情况下，美团自动配送车的单日配送产能接近2万单，降低了一线志愿者的配送压力。”美团相关负责人对本报记者说。

抗疫中脱颖而出的无人配送车，之前已经在部分社区、高校实现常态化应用，为人们生活带来便利。

蔡娜介绍，2021年2月，由毫末智行提供整车服务的“物美多点X毫末智行”末端物流自动配送车在北京顺义区落地使用，为周边超过60个社区提供店-家的配送服务，迄今配送已超5万单。

顺丰无人车开进大学校园。“之前学生需要步行到快递站点取件，无人车可以开到宿舍楼下，学生下楼后，只需扫码便可取件，既省时又安全。”顺丰科技产品经理胡晶对本报记者说，目前广州理工学院、中国传媒大学、安徽师范大学等高校均已应用顺丰无人车。

解决行业难题

成立于2015年的北京智行者科技有限公司，聚焦无人驾驶汽车“大脑”的研发，致力于成为通用场景L4解决方案提供商，已申请专利700余件，成功入选北京市及国家级“专精特新小巨人”企业。

谈及涉足物流配送场景的初衷，智行者首席执行官张德兆对本报记者表示，近年来，中国物流市场迅速增长。国家邮政管理局数据显示，仅快递业务2021年的业务量就已达到1083亿件。但快递人员数量的增长却与市场增长严重失衡，快递人员短缺成为困扰行业发展的最大难题之一。据人社部发布的2021年第四季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行中，快递员排名第10位。

为啥快递员这么短缺？目前，最后1公里快递配送多靠快递员“跑断腿”来完成，人们从业意愿不足。“无人配送车的应用不仅可以提升配送效率，还可以节省人力成本。”张德兆说。

与快递相似，外卖也属于劳动密集型行业，无人配送车在其中也有“用武之地”。美团相关负责人介绍，目前无人配送车主要为美团外卖小哥提供辅助。一方面，遇到用餐高峰，会出现运力紧张的情况；另一方面，在深夜、雨雪恶劣天气等复杂配送场景下，配送难度大大增加。自动配送车的应用可以补充配送运力，降低配送难度。

蔡娜向记者算了一笔账：毫末智行发布的第二代末端物流自动配送车“小魔驼”2.0售价为12.88万元。以北京为例，一名配送员的年薪大概在10万-12万元，而毫末“小魔驼”2.0以现在12.88万元的定价，加上其他维护费用，可以在两年之内持平人工成本，后续一台自动配送车将持续产生效益。

与行驶在机动车道上的无人驾驶乘用车不同，无人配送车更多应用在小区、高校等封闭场景内，路段复杂、遮挡物多，如何真正替代快递员、外卖小哥？这离不开一双敏锐的“眼睛”。

新石器无人车采用卫星RTK定位和激光雷达的方式，配合高精地图的定位方案。当环境开阔的时候，卫星定位可以有效工作，而当有楼宇或树木遮挡，卫星信号不好的时候，依靠激光雷达配合高精地图进行定位。激光雷达与卫星定位可以有效地实现互补，提高定位精确度。“能够实现10米范围内对锥桶等小目标的感知横向误差小于10厘米。对动态障碍物和静态障碍的识别召回率不低于99.9%。”张卫玲说。

张德兆介绍，智行者的无人配送物流车采用了多线机关雷达和超声波雷达、摄像头等多传感器融合方案，并配以差分GPS定位系统，通过多场景的数据采集优势，不断优化、提升算法，进行更加准确的目标行为和轨迹预测，更好地实现自动驾驶及精准避障。

聪明“大脑”是关键

只有敏锐的“眼睛”还不够，聪明的“大脑”即自动驾驶系统才是无人车平稳、安全运行的关键。相关企业纷纷推出自研系统，希望在自动驾驶系统这片蓝海市场中占得先机，实现从“材料商”到“运营商”的转变。

百度于2017年推出了全球首个自动驾驶开放平台Apollo，历经技术迭代，最新版本为Apollo 6.0，不仅显著增强了行车的安全性和舒适性，还能实现对车辆的远程操作。据悉，百度Apollo与新石器携手推出的无人车已落地使用。

智行者围绕软件、硬件、数据，自主研发出无人驾驶大脑，包含自动驾驶软件操作系统（AVOS）、自动驾驶中央计算单元（Brainbox）、数据闭环（AVDC）三部分。“目前已成功赋能智慧交通、智能环卫、特种应用等多个领域，逐步实现用无人驾驶大脑构建智慧生活的愿景，累计落地场景超2800个点位，商业应用里程已超500万公里。”张德兆说。

毫末智行推出中国首个自动驾驶数据智能体系MANA，围绕感知智能、认知智能、标注、仿真、计算等五大能力打造。“毫末智行正筹建超算中心，以此来打造更适合的计算场景，更快帮助我们对产品进行迭代升级。”蔡娜说。

未来，如何让无人配送车发挥更大作用？

新石器在应用场景拓展和获取城市路权上发力。“除了零售、物流外，新石器将进一步加大进军社区、院校、医院等场景，为更多人带去生活便利。”张卫玲说，“我们还会与各地有条件推行自动驾驶应用的区域接洽，陆续将无人化服务复制推广到更多城市，帮助各地城市提升综合实力，赋能智慧城市建设。”

为提高量产能力，毫末智行升级了位于河北保定的生产基地。“升级后的生产车间占地1万平方米，年产将达1万台，新生产线依据‘柔性化+定制化’的理念进行设计，符合客户要求的定制化需求，可实现顾客要求的小批量试制及规模化量产。”蔡娜说。

美团正努力打造“空地一体”城市末端配送体系。自动配送车将与骑手、无人机共同组成“空地一体”的自动配送整体解决方案。“包括快速分发订单的交易平台，基于大数据优化的调度系统，利用自动驾驶技术构建的物流路网，多种人机协同的末端配送模式，形式多样的智能配送终端等。”美团相关负责人介绍。

(责编：袁勃、岳弘彬)