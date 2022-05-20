人民网北京5月20日电 （记者李栋）夏粮收购是全年粮食收购首战，记者从国家粮食和物资储备局获悉，今年粮食生产保持总体稳定，夏粮最低收购价全面提高，收购工作将陆续展开。

从价格看，今年，国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策。国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云介绍：“小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平分别为每50公斤115元、124元、129元、131元，较上年均有提高。”

分品种看，小麦长势与常年相当，丰收有基础；油菜籽播种面积扩大，产量有望增加；早籼稻插秧基本结束，预计产量稳中有增；春播已过七成，进度快于上年。

夏粮以小麦为主，约占全年产量1/4，如何做好收购各项准备？秦玉云表示，粮食和储备系统通过深入田间地头，实地查看夏粮生产情况，面对面了解农户售粮意愿。通过走访各类粮食企业，听取形势预判和收购打算，并加强部门间沟通会商，及时互通信息共商形势，进一步摸清收购底数，为精准制定收购方案提供支撑。

“在夏粮收购保障方面，各地通过积极腾仓、集并等方式扩大收储能力，不少库点设置了预约收购、订单收购、绿色通道等，以减少售粮排队时间，确保疫情防控和粮食收购两不误。”秦玉云说。

此外，粮食和储备系统提前组织收购质检、计量、统计、保管等一线业务人员培训，积极搭建银企对接平台，进一步完善粮食收购贷款信用保证基金，帮助企业多渠道筹措资金，保证农民“粮出手、钱到手”。

在监管方面，去年8月以来，粮食和储备系统积极配合中央纪委国家监委组织开展了粮食购销领域腐败问题专项整治，深入开展“亮剑2021”专项执法行动，严肃查处了一批涉粮违法违规案件，取得明显成效。秦玉云介绍，今年夏粮收购期间，还将充分发挥12325监管热线作用，主动排查发现问题线索，从严从重查处压级压价、未及时支付售粮款等坑农害农行为。

“目前，小麦、油菜籽已有零星上市，收购工作陆续展开，早籼稻收购将于7月中旬开始，收购持续到9月底结束。”秦玉云表示，下一步，国家粮食和储备局将按照“六稳”“六保”要求，全力抓好夏粮收购工作，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线，切实维护良好的收购市场秩序。

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