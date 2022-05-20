新华社北京5月19日电（记者王立彬）今年国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策，小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平全面提高。

国家粮食和储备局19日发布信息称，今年小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平分别为每50公斤115元、124元、129元、131元，较上年分别提高2元、2元、1元、1元。夏粮以小麦为主，约占全年产量1/4，预计旺季收购量1300亿斤左右，与常年水平大体相当。

综合各方面信息，今年粮食生产保持总体稳定，有望继续获得好收成。分品种看，小麦长势与常年相当，丰收有基础；油菜籽播种面积扩大，产量有望增加；早籼稻插秧基本结束，预计产量稳中有增；春播已过七成，进度快于上年。

目前，小麦、油菜籽已有零星上市，收购工作陆续展开，早籼稻收购将于7月中旬开始，收购持续到9月底结束。国家粮食和储备局日前联合有关部门印发通知，要求提高认识、强化举措、优化服务、加强监测预警、严格执法监管；随后召开全国夏季粮油收购工作视频会议，再动员再部署。预计夏粮收购仍将以市场化收购为主导，大范围启动最低收购价执行预案的可能性不大，预计收购量稳中有增。

国家粮食和储备局要求牢牢守住农民“种粮卖得出”底线，各地要按党政同责要求，多措并举开展市场化收购，引导多元主体积极入市；有关企业要切实履行最低收购价政策执行主体责任，不折不扣抓好预案落实，发挥好政策托底作用；国家粮食和储备局将开展调研督导，会同有关方面协调解决收购中存在的困难和问题，严肃查处违法违规问题。

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