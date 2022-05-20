郑天虹、王莹、柯高阳、黄浩然、李紫薇

新华社北京5月19日电还有一个月左右时间，各地将迎来“双减”后的首次中考。怎么看命题工作新要求？考生能否成功“上岸”？中考的定位和功能未来如何调整？记者在广东、辽宁、重庆等地进行了采访。

命题中的“减”元素

今年中考是“双减”政策实施后首次中考，教育部办公厅近期发布《关于做好2022年中考命题工作的通知》指出，要积极推进省级统一命题。

据了解，2022年重庆市中考各学科采用全市统一命题，其中地理、生物学科今年是首次实行全市统一命题。

“统一命题有助于加强对学校的教育教学指导，推动学考有效衔接，更好巩固‘双减’成效。”重庆市教委基础教育处处长吴薇说，今年的中考命题将着力加强关键能力考查，不超标命题，不出偏题、怪题，优化试题情境设计，以立德树人为鲜明导向，充分体现德智体美劳全面发展的要求。

“双减”是站在学生全面发展、培养未来创新人才高度的重大举措。广州市第五中学校长裘志坚说，学生在校作业负担和校外培训负担“减”了之后，考试命题“要增加命题的情境性；增加命题的开放性和灵活性，减少记忆性试题；增加跨学科试题。”

山西省实验中学初中部教务处主任李凤婷说，从今年的模拟考试、适应性考试等来看，阅读面宽了，传递了诚信、友善等核心价值观，涉及前沿科学、时事新闻等；更加注重学生创新能力、解决问题的能力。

备考中的“减”战术

命题“指挥棒”发生变化后，告别“死记硬背”和“题海战术”，学生还能成功“上岸”吗？

在江西省萍乡市田家炳中学九年级历史老师刘伟看来，“双减”后对学生综合素质培养提出更高要求，“学生除了能‘学会’，更要‘会学’。”

最近，刘伟在课堂上打破传统复习备考模式，将知识内容进行专题划分，再引导学生分析问题、鉴古知今，并由学生在课堂上分组讲述。学生陈利军说：“这种复习方式让我们对知识点记忆深刻。”

沈阳市第一二六中学副校长陈越说：“让学生‘走出题海’，老师就要先‘走入题海’。学校组织教师整合学科知识点，形成不同学科的‘自主学习笔记’，内容包括知识点总结、拓展练习、分层练习等，引导学生从被动式学习转为主动式学习。题不在于做得多，而是重在思考。”

下午5点到5点50分是山西省泽州县巴公镇初级中学校的活动课时间。多年来，学校利用这50分钟对学生进行个性化教学，还有篮球、乒乓球、书法等兴趣课程。校长和淑琴说，“双减”前，活动课只有七年级和八年级的学生可以参加，今年学校首次让九年级学生的活动课“不停课”。

“令人意外的是，这届九年级考生的模考成绩与往届学生相比，还略有提高。很多老师感觉到，学生的综合能力和身心健康也有改善提升。”和淑琴说。

“班上的学生不再到处补课转场，校外培训学校的集训串讲也没有了。”山西省实验中学初中部教师李思勤说，家长和学生们不再在条幅标语和社会环境的引导下盲目跟风，更多思考在适合自己的能力范围内进行升学选择。

未来中的“减”思路

“当简单的死记硬背和刷题不能再取得好成绩时，当大家都看到考试评价改革的成效时，才会真正地以更大的热情拥抱‘双减’。”重庆市珊瑚中学校长林莉认为，中考作为一种评价机制，应该亮出更加鲜明的信号和导向，引导学校提高教育质量、提升教育特色，培养学生的学科核心素养。

针对“双减”后的评价方式，广州市第五中学探索了跨学科项目式学习，通过主题学习活动，整合多学科知识，调动学生学习积极性。

例如，学校组织学生到广州海珠国家湿地公园，带着做“植物猎人”的研学任务，看上去是一节生物课，但从语文学科角度，提出这些植物有哪些诗人写过相关的诗歌；从英语学科角度，可以用英语进行介绍；从数学学科角度，可以学习如何进行丈量等。这是一种全方面探究式学习，孩子们为此查阅大量资料，阅读不少相关书籍。

辽宁省本溪市教师进修学院副院长夏冬梅说，从中考的定位和功能角度看，应进一步增强考试内容的基础性、系统性及综合性，加强对学生独立思考和综合运用所学知识分析、解决问题能力的考查。

重庆市谢家湾学校校长刘希娅建议，进一步优化中考机制，确保中考命题方向与“双减”精神相吻合，让考与学相匹配，促进“双减”政策进一步落地。

“中考要严格依据课程标准命题，切实做到学什么考什么。”辽宁省鞍山市第二十三中学教学校长杨烨表示，下一步学校教学将着重应试和实践结合，减少应试的刻板性。

“未来，中考的内容和形式还有很大优化空间，比如更好地将终结性考试和过程性考试结合起来，让综合素质评价等过程性评价真正发挥实效。”山西师范大学教师教育学院副院长刘岗说。

(责编：王震、陈键)