新华社北京5月19日电国务院日前印发《气象高质量发展纲要（2022－2035年）》（以下简称《纲要》）。《纲要》围绕加快推进气象高质量发展，明确了指导思想和发展目标，对主要任务作出系统部署。

《纲要》指出，气象事业是科技型、基础性、先导性社会公益事业，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，面向国家重大战略、面向人民生产生活、面向世界科技前沿，以提供高质量气象服务为导向，坚持创新驱动发展、需求牵引发展、多方协同发展，加快推进气象现代化建设，努力构建科技领先、监测精密、预报精准、服务精细、人民满意的现代气象体系，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，全方位保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好，更好满足人民日益增长的美好生活需要，为加快生态文明建设、全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强支撑。

《纲要》明确，到2025年，气象关键核心技术实现自主可控，现代气象科技创新、服务、业务和管理体系更加健全，监测精密、预报精准、服务精细能力不断提升，气象服务供给能力和均等化水平显著提高，气象现代化迈上新台阶。到2035年，气象关键科技领域实现重大突破，气象监测、预报和服务水平全球领先，国际竞争力和影响力显著提升，以智慧气象为主要特征的气象现代化基本实现。气象与国民经济各领域深度融合，气象协同发展机制更加完善，结构优化、功能先进的监测系统更加精密，无缝隙、全覆盖的预报系统更加精准，气象服务覆盖面和综合效益大幅提升，全国公众气象服务满意度稳步提高。

《纲要》从七个方面部署了主要任务。一是增强气象科技自主创新能力。加快关键核心技术攻关，加强气象科技创新平台建设，完善气象科技创新体制机制。二是加强气象基础能力建设。建设精密气象监测系统，构建精准气象预报系统，发展精细气象服务系统，打造气象信息支撑系统。三是筑牢气象防灾减灾第一道防线。提高气象灾害监测预报预警能力，提高全社会气象灾害防御应对能力，提升人工影响天气能力，加强气象防灾减灾机制建设。四是提高气象服务经济高质量发展水平。实施气象为农服务提质增效行动、海洋强国气象保障行动、交通强国气象保障行动、“气象+”赋能行动、气象助力区域协调发展行动。五是优化人民美好生活气象服务供给。加强公共气象服务供给，加强高品质生活气象服务供给，建设覆盖城乡的气象服务体系。六是强化生态文明建设气象支撑。强化应对气候变化科技支撑，强化气候资源合理开发利用，强化生态系统保护和修复气象保障。七是建设高水平气象人才队伍。加强气象高层次人才队伍建设，强化气象人才培养，优化气象人才发展环境。

《纲要》要求，各地区各部门要加强组织领导，统筹规划布局，加强法治建设，推进开放合作，加强投入保障，切实推动各项任务落实，凝聚气象高质量发展合力。

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