据新华社北京5月19日电（记者侯雪静）国家乡村振兴局局长刘焕鑫19日表示，驻村帮扶是一项长期性的制度安排，今后一段时期的驻村帮扶工作，要按照干部选派周期和年度工作部署动态调整，今年驻村帮扶工作重点要由驻村干部的“选优派强”向“管训促用”转变。

刘焕鑫是在19日召开的全国驻村帮扶工作视频推进会上作出上述表述的。

刘焕鑫表示，2021年以来，各地区各部门扎实推动新阶段驻村帮扶工作，常态化驻村帮扶工作机制进一步完善，驻村帮扶工作的对象更加广泛、内容更加丰富、空间更加广阔。驻村第一书记和工作队轮换顺利完成，18.6万名驻村第一书记、56.3万名工作队员全部选派到位，新老交接有序推进，力量组合科学搭配，人才效能得到发挥。

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