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破除地方保护和区域壁垒

市场监管总局在津吉沪开展公平竞争审查制度创新试点

2022年05月20日08:48 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月19日电（记者赵文君）为破除地方保护和区域壁垒，市场监管总局开展公平竞争审查制度创新试点工作，试点涵盖公平竞争审查实施的全链条全环节。

　　这是记者19日从市场监管总局获悉的。市场监管总局近日组织在天津、吉林、上海等地开展公平竞争审查信息化建设、举报处理、重大政策措施会审、公平竞争指数四项试点。

　　一是通过信息自动归集和大数据分析，提升审查智能化、规范化、专业化水平。二是严格把关防止出台排除、限制竞争的政策措施，健全公平竞争政策与产业政策协调保障机制。三是构建渠道畅通、规则完备、运行高效、监督有力的公平竞争审查举报处理机制。四是编制公平竞争指数，探索完善公平竞争政策宏观评估和实施方式。

　　市场监管总局将统筹抓好试点实施工作，形成可借鉴、可复制、可推广的经验，优化公平、透明、可预期的制度环境，为各类市场主体创造更加广阔的发展空间。

(责编：王震、陈键)

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