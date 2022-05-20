田中全

70岁的严金木是白果树湾村第一个买农机的人。不久前，听说村里要加大农业投入，他又新买了一辆拖拉机和一辆小货车，拉农资、运农货……虽说年纪大了，但干劲儿丝毫不减。

白果树湾村位于我国著名的“将军县”——湖北省大悟县，是大别山脉西段的一个红色村落。80年前，新四军第五师司令部迁驻至此，成为鄂豫皖湘赣五省边界地区抗战指挥中心。这是白果树湾村民引以自豪的光荣历史。

白果树湾村山大林密、耕地分散，一直以来，村民靠“巴掌大”的田地生活。“小时候家里穷，老是吃了上顿没下顿。”严金木告诉记者，村民们深受红色历史影响，骨子里有着不服输的韧劲儿。

脱贫攻坚战打响后，随着政策的倾斜、政府的大力帮扶，村民的主动性、积极性大大提高。2019年，白果树湾村脱贫出列。如何巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴，成为白果树湾村面临的新考题。

背靠绿水青山，依托红色资源，白果树湾村着重抓红色美丽村庄建设，积极修缮、开发新四军第五师司令部等28处革命遗址，持续改善人居环境，走出了一条农旅融合、农旅共兴的乡村振兴路。

走进白果树湾村，宽敞的柏油公路依山绵延，革命旧址与村居民舍错落有致；观景广场上，各地游客兴致盎然；村旁溪水边，满头银发的婆婆捣衣浣洗，相伴欢声笑语……

记者了解到，在刚过去的“五一”假期，不少外地游客到这里追寻历史足迹，感受红色文化，游赏乡村美景，白果树湾村热闹非凡。

“一天接待8个团，从早忙到晚，有时候根本顾不上吃饭。”27岁的红色宣讲员汪文雪说，她是听着红色故事长大的，大学毕业后毅然返回山村，为乡村振兴出力。“小时候听大人讲故事，现在我要把村里的红色历史讲给更多人听。”她说。

游客打卡革命旧址的同时，还可以在村里品尝特色农家菜。村民严小育的农家乐生意火爆，腊鱼、腊鸭、红烧肉、炒土鸡蛋……什么都做，游客们吃得尽兴。

白果树湾村党委书记汪金洲介绍，依托丰富的红色资源和自然风光，白果树湾村已初步建成集红色旅游、乡村度假、野外体验、休闲娱乐于一体的乡村休闲度假基地。这些年，白果树湾村平均每年接待游客超过30万人次。

在发展红色旅游产业的同时，绿茶、油茶、茶树菇、小龙虾等乡村集体经济也在快速壮大。村里成立了白果树湾绿茶制作车间，通过统一收购、销售，茶叶卖得又快又好。

“目前，白果树湾村仅绿茶基地就发展到1500多亩，全村103户人家平均年增收近万元。”汪金洲说，将来，村里还会大规模引进光伏产业，以产业带动乡村振兴。

白果树湾村的变迁是大悟县近年来发展的缩影。芳畈镇、阳平镇、新城镇、宣化店镇等具有光荣革命历史的乡镇正通过打造“红色高地”，推动“绿色发展”，带动乡村振兴。

过去几十年，严金木开着拖拉机在大别山区飞奔，把挨家挨户收来的农货运出大山。如今，村里建起了网络直播间，直播带货成了新时尚，与城镇、与全国各地直达相连。

“村里的产业一天比一天兴旺，大家的收入一天比一天高，我还要接着干。”严金木笑着说。

新华社武汉电

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