新华社上海5月19日电(记者龚雯、袁全)5月17日上海宣布全市16个区均实现社会面清零。针对当前上海复工复产有何成效，下一步如何继续恢复，怎样支持中小企业共渡难关，19日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会给出了回应。

复工复产取得阶段性成效，下一步分两阶段恢复运营

记者获悉，4月中旬以来，上海分批次、有计划地推动重点企业复工复产，取得了阶段性成效：

发电供电、信息通信、供水供气、成品油供应等与生产生活直接相关的环节连续稳定运行。以电力为例，5月1日至15日，全市规上工业企业用电量恢复至去年同期水平的80.5%。产能约占全国四成的芯片制造、占全国三成的关键汽车零部件产业，以及生物医药、化工材料等，以点带链、以链带面，支持带动了一系列产业链的稳定与复苏。

此外，复工复产还打通、带动了供应链物流链恢复运转。近日，上海港集装箱单日吞吐量已达11.9万标准箱；浦东机场货物日吞吐量超7000吨；经由高速公路省界道口进出上海的货运车辆单日已达7.8万辆。5月上半月上海口岸的进出口监测货值为1886亿元，环比增长17%。

“复工复产的企业范围虽然在不断扩大，但论绝对数仍然还只是小部分。主要原因是前期在疫情胶着的状态下，企业是否能达到高标准的防疫要求非常关键。”上海市副市长张为说，企业一般具有人员密度高等特点，如果不能实现有效防疫，疫情极易流入、扩散甚至外溢蔓延，来之不易的复工复产以及防疫局面就会被打破。因此，前期的复工复产对广大的中小微企业可能感受度还不高、获得感还不强。

边防控、边复工，在不确定性中争取确定性

分批有序推动复工复产后，如何严防疫情反弹，最大程度保持企业连续生产、提升产业链供应链稳定，成为市场关心的问题。

据悉，率先复工复产的制造业企业、连续生产型企业，经过一个多月的实践积累了一些做法，比如建立灵敏的疫情发现机制，提高企业员工核酸筛查的密度，对敏感岗位做到每日两检“早核酸、晚抗原”；在企业、园区的出入口和相对独立的分区之间设置“场所码”“数字哨兵”，让持有核酸阴性证明进入企业或园区成为行为习惯。

建立内部管理流程再造机制，关注企业内外部结合点的管理，强化与外界接触人员的防护措施，加大消杀频次。建立突发疫情高效处置机制，要求企业设置一定比例的临时隔离观察场所，一旦发现异常情况，可立即对有关人员开展隔离观察，在流调人员进驻厂区之前就尽最大努力防止疫情扩散。

“我们将着力加强完善防控措施，进一步健全企业内部疫情早发现、早处置等各项机制，为企业持续稳定生产运营保驾护航。”张为说，最大程度地在不确定性中争取确定性，构建、实现上海产业链、供应链的竞争力与韧性。

中小企业复工复产率偏低，进一步纾困解难

目前，上海中小企业复工复产率偏低，其中部分工业企业已经复工，餐饮、文娱及维修、检测、物流等生产性服务领域受疫情影响大。

据调查，上海“专精特新”中小企业中，通过线下或线上方式维持生产经营的约占65%，其中，封闭生产的约15%，线上线下结合办公的约10%，全线上办公的约40%。维持生产经营的企业中，75%的企业员工线下返岗率不足30%，80%的企业产能利用率不到50%。

上海市经济和信息化委员会主任吴金城表示，针对相关市场主体的经营情况和困难问题，统筹做好疫情防控和经济社会发展，进一步支持中小企业纾困解难、共渡难关。

一方面，落实系列纾困帮扶政策，帮助中小企业“减”生产经营压力，“增”发展韧性活力。另一方面，加大助企服务，汇总和梳理各级政府惠企政策300余项，发布2022版惠企政策和涉企公共服务两个清单，主动对接企业融资、防疫物资等需求，帮助企业克服疫情影响等。

(责编：王震、陈键)