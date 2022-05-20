新华社北京5月19日电（记者王雨萧、胡锐）国家统计局数据显示，4月我国社会消费品零售总额同比下降11.1%。对此，商务部新闻发言人束珏婷19日表示，总体看，疫情冲击影响是阶段性的、暂时的，我国消费韧性强、潜力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变。

束珏婷在当天商务部举行的网上例行发布会上说，随着疫情影响逐步得到控制，各项扩内需促消费政策措施落地见效，消费有望延续恢复发展态势。

束珏婷还提到，作为促消费系列活动之一，由商务部等部门共同指导开展的“第四届双品网购节暨非洲好物网购节”于4月28日至5月12日成功举办。网购节期间，参与品牌数量超过十万个。一些“小而美”、新品牌销售额较去年同期增长一倍以上。

“各地围绕潮生活、夜经济和新品牌等主题，组织了各具特色的配套活动。电商平台积极联动优秀品牌企业，推出新品首发预售、限时抢购和特价秒杀等多种促销方式，让消费者买得实惠、买得称心。”束珏婷说。

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