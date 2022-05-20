安蓓

数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。如何把握新一轮科技革命和产业变革新机遇，做强做优做大我国数字经济？

全国政协近日召开的“推动数字经济持续健康发展”专题协商会上，全国政协委员和专家学者发表了意见。

把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中

全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦说，我国正处在一个前所未有的数字技术和数字经济发展机遇期，必须抓住用好这一机遇期，坚持“用”字当头，平衡和处理好数据产权保护、安全与利用的关系。

我国数字经济发展前景广阔，关键要把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。

全国政协委员们认为，当前我国在关键元器件和工业软件等核心技术上，一些底层基础和原始创新短板突出，对外依存度偏高。建议各方面特别是企业界进一步强化自主创新理念，利用新型举国体制、发挥制度优势、加大研发投入，坚决打好关键核心技术攻坚战，尽快实现高水平自立自强。

全国政协委员、第五空间信息科技研究院院长谈剑锋说，增强产业链供应链自主可控能力，提高信息技术的原始创新水平成为普遍共识。要面向新兴场景，开展相关基础科学理论研究和联合攻关，赢得创新周期“先手棋”；推进已开发或小规模商用的国产芯片、操作系统等关键领域的示范应用，尽快形成规模化协同效应。

推动数字经济和实体经济融合发展

全国政协委员们认为，要着力推动数字经济与制造业融合发展，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能，驱动产业跃向高层次、经济迈向高质量。

全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣说，加快推进量大面广的中小企业数字化转型，不仅有利于构建全链条、全流程数字化生态，增强产业链、供应链韧性和自主可控能力，还能为质量变革、效率变革、动力变革注入新动能。

针对中小企业数字化转型中遇到的困难，王一鸣说，创新支持中小企业数字化转型方式，鼓励有条件的龙头企业、链主企业开放数据资源，带动中小企业融入数字化应用场景和产业生态，解决不愿转问题；依托专精特新中小企业，推进研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程数字化，为中小企业数字化转型提供示范引领，解决不敢转问题；完善中小企业数据安全监管体系，解决不想转问题；依托高等院校开办面向中小企业的培训项目，为中小企业培育一批既懂生产工艺又熟悉信息网络技术的专业人才，解决不会转问题。

全国政协委员、百度公司董事长兼首席执行官李彦宏认为，一方面要加快基础设施的智能化改造，另一方面要变革阻碍产业数字化进程的体制机制障碍。充分发挥数据要素价值，实现对数据资源的高效利用。

完善数字经济治理体系

规范是为了更好地发展。全国政协委员、中国财政科学研究院院长刘尚希说，数字化与工业化一样，有其自发生成的发展顺序，应顺势而为。注重规范和监管，既要防范安全风险，更要防范发展受阻的风险，把监管纳入到法治框架之中。

全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长苗圩说，产权界定清晰、权责明确，数据才能共享流通。应明确数据确权的基本原则，积极构建数据确权基本框架，充分利用技术手段推动数据确权。

全国政协委员、中国证券监督管理委员会原主席肖钢认为，要加快数据产权专门立法，建设多层次数据交易市场，加强和改善对数据要素流通交易的监管，加快构建数据要素流通交易制度。

全国政协委员、360集团创始人周鸿祎说，保障数字经济发展，要构建数字安全体系，为智慧城市、产业数字化等保驾护航。

全国政协委员们建议，完善网络安全治理机制，统筹传统安全和非传统安全，全面发挥企业、社会组织、广大人民的积极作用，筑牢网络安全防线。着力培育一批数字基础设施和信息安全领域的行业领军企业，加强政企协同联动，不断提升网络安全风险整体防控能力，共同维护好国家网络空间安全。

新华社北京5月19日电

(责编：王震、陈键)