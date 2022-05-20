原标题：遗传身份明确且野外稳定繁殖 我科学家发现大鲵野外纯种种群

18日出版的学术期刊《动物学研究》刊登《中国大鲵野外纯种种群的发现为其有效保护带来新机遇》一文报道：“综合形态学和遗传分化证据，该研究描述一新种——江西大鲵Andrias jiangxiensis sp.nov.。这是我国首个遗传身份明确且野外稳定繁殖的大鲵纯种种群。”

据研究人员介绍，从2020年下半年开始，中国科学院昆明动物研究所科研团队在位于江西省靖安县的九岭山国家级自然保护区内，采用标记—重捕法进行野外监测，共记录成体、亚成体和新孵化的幼鲵在内的700余尾个体，并连续两年观察到野外繁殖，经专家评审后得出此项“发现江西大鲵野外纯种种群”科研成果。基因组水平数据分析支持江西大鲵遗传分化显著且未受到其他省区大鲵的杂交污染。

大鲵俗称“娃娃鱼”，是中国特有珍稀两栖动物，在全球生物多样性资源保护中占据重要地位。娃娃鱼是世界现存两栖类中体型最大的物种，起源可以追溯到侏罗纪时代。由于这一类群具备漫长的演化历史和极高的演化独特性，被世界自然保护联盟列为极度濒危物种，在我国被列为二级保护动物。

调查显示，江西大鲵种群是一个单点分布的孤立种群，其所在的栖息地水域面积仅约36平方千米。专家介绍，江西大鲵是目前我国首个遗传身份明确且野外稳定繁殖的大鲵纯种种群，也是我国首个可记录大鲵完整自然生活史的野外种群，为系统收集物种的基础生物学和栖息地生态学资料等提供了宝贵的数据。

据了解，江西大鲵研究项目由中国科学院和江西省人民政府共同立项，国家和江西省有关科研单位以及靖安县有关部门联合承担。该研究为受人类活动影响(如人为迁移，过度利用等)而濒临灭绝的物种制定和调整保护计划提供了参考和示范。(记者胡晓军 通讯员徐仲庭)

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