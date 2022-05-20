原标题：以计量数字化转型赋能数字时代

近日，中国航天科技集团有限公司五院514所中标国家电网“实验室仿真测试系统研制项目”。作为国家卫星应用产品质量检验检测中心，该所设计研制的北斗对天信号自动化测试评估系统、AGNSS（辅助增强卫星定位系统）测试系统及高精度组合导航仿真系统解决方案是“国家电网5G+北斗工程应用”重点实验室检测环境建设的重要组成部分。这是计量检测在数字时代的新应用。

5月20日是第23个世界计量日，今年的主题为：数字时代的计量。主题旨在让人们认识到数字技术对当今社会的改变趋势，以及计量在其中的作用。

数字技术应用正在为世界带来一场革命，给计量工作带来挑战的同时，也带来很多新的机遇。514所充分发挥计量检测对数字经济的支撑作用，并通过计量检测本身数字化转型赋能数字时代。

计量+信息化 驱动管理变革

数字时代的到来，不仅带来技术层面的颠覆，还带来企业管理上的变革。

今年年初，工业和信息化部办公厅发布的《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》提出“以数字化赋能企业质量管理”“企业要发挥主体作用，强化数字化思维，持续深化数字技术在制造业质量管理中的应用”“加快重塑数字时代质量发展理念”。

集团公司第八次工作会议提出“加快数字航天建设”，五院2022年质量工作要点提出“加速推进数字质量建设”“加速推进数字质量应用”。在数字经济时代，514所积极发挥计量在支撑质量管理数字化转型方面的作用。

目前，该所正承担集团公司自研课题《基于数据驱动的智慧计量管理系统技术发展研究》，已组织开展计量大数据价值挖掘需求研讨。

研究将推动实现仪器设备送检进度流程平台可视化、仪器设备送检时间段预测、仪器设备周检计划可视化、移动端设备计量情况查询、智慧化结算等功能，为后续服务航天特色智慧计量管理系统技术研究奠定基础。

该课题还将挖掘历年计量数据的价值，为计量数据汇集、共享、应用等体系化发展格局提供思路。

在开展研究的同时，514所积极推动航天技术应用产业发展，以计量推动数字化管理转型升级的实践已然落地。

其开发的一套计量信息管理系统，集计量技术机构管理、设备管理、计量计划管理、人员队伍建设及管理、科研项目管理、档案资料管理、器具收发管理、证书在线编辑与签发、规范化证书管理、计量结果管理、计量需求计划管理、完成情况管理等综合性计量业务全面管理于一身，辅以实时的智能化预警提示、自动报表、过程监控等功能，实现计量业务全过程网络控制和监督，解决了计量工作信息化程度低、数据共享不充分不及时等问题，大大提升计量管理的规范化、专业化、信息化水平。

此外，利用物联网等技术，推出一款智慧计量产品——仪器设备管理智能电子标签和仪器设备管理平板，大大提高仪器设备管理效率。

同时，发挥信息技术和自身计量检测管理优势，为计量机构成功研制出一套机动计量保障系统，打造了符合标准计量实验室环境要求和电磁屏蔽效能的“方舱系统”，满足多套计量标准同时开展自动化计量检定工作的需求，为快速、便捷、可靠开展计量巡检工作提供有力保障。

计量+智慧化 打造智慧生态

围绕数字时代的新兴计量需求，计量数字化转型也成为行业亟须，亟待以计量数字化打通用户、设备、管理、应用之间的链条。

近日，计量检定人员为追踪检定设备的往年数据，在所内自主研发的计量信息管理系统中，检索到了这台仪器设备近10年来的检定证书数据。该数据保存期限远远超出行业相关标准，为查询检定质量和计量器具运行状态提供最直接依据。

计量数字化转型，是计量产品和服务创新发展的现实需求。五院2022年质量工作要点提出，要以测试设备计量数据的积累和应用为重点，开展测试设备计量数据分析研究。积极推动计量数字化转型，为“三高”全面发展贡献力量。

514所在智慧计量实验室建设方面作出积极探索。在计量检测领域引入机器人技术，实现仿人思维自主完成计量测试、输出测试报告，推动计量实验室智能化。

该所开发的基于机器人技术的“无人值守”数字表全自动测试平台，融合移动感知、人工智能多项数字技术，打造出自动化、网络化、智能化的计量校准平台，实现了计量检测“无人化”。

作为国防科技工业电学一级计量站，514所推动自动测试向“硬骨头”参数和仪器攻坚，以八位半高精度数字源表为代表的设备在国内首次实现了全自动测试。

作为国家航天器产业计量测试中心和航天科技集团五院所属专业计量检测机构，立足“航天产品质量守护者”定位，深入研究航天器全生命周期质量管控以及仪器设备效能监控对计量测试的新需求，研制出仪器设备智能监控系统，并在宇航型号单位得到应用。

系统可实时将仪器设备数据上传到服务器进行分析，可掌握仪器设备的使用状态数据，为型号任务科学排产、仪器设备管理和共享提供参考，为仪器设备故障提供预警，以计量数字化转型助推“三高”全面发展。

514所将深入推进计量数字化转型技术研究，在数字化模拟测量技术、远程和在线计量技术、复杂环境和极值量计量技术、高端计量测试仪器设备核心关键部件和技术以及高精度、集成化、微型化、智能化新型传感技术方面实现新突破。

按照规划，到“十四五”末期，将大幅提升计量生产的自动化水平，在主要计量生产过程实现自动化，建成覆盖主要参数的智能计量生产线。

计量服务的标准化、信息化、智慧化进程大幅推进，计量服务全面实现信息化，建成客户业务办理移动终端平台、客户关系管理平台等面向客户的业务服务信息平台。

计量生产管理业务方面实现全面信息化，仪器设备、最高标准档案质量监督与控制等体系相关管理事项，订单接收、业务办理、发票开具、回款结算等业务相关事项，全部纳入信息化系统，实现客户仪器设备的全生命周期管理、计量校准周期预警、智能送检和条码管理等功能。

建立多功能移动客户端，PC端+移动端为用户提供“一站式、全天候、零距离”的在线填单约检、计量检测进度查询以及咨询、缴费、电子证书下载服务。

计量+网络化 迈入智能互联

今年3月，我国首个智慧化发射场——太原卫星发射中心9A工位投入使用并首战告捷。514所研发的物联网系统作为该智慧化发射场的物联基础，在任务各阶段为系统智慧化应用提供全域可靠数据支撑，成为任务胜利的坚实助力。

此前，该所顺利完成云南玉溪智慧城市综合管廊智能控制系统项目。该项目可完成温湿度、可燃气体、有毒气体、氧气、积水和管廊沉降等数据采集、分析处理、上传和应急预警，通过物联网、大数据、云服务等实现对管廊运行的全过程智能监控和智慧运维，做到地下管廊内人员、设备、环境的“自动化监控、自动化管理”。

针对智慧园区和科研生产数字化管理需求，整合计量检测实验室信息管理系统和计量检测产业服务平台经验和技术优势，形成实验室智慧管理、信息系统服务一站式综合解决方案，通过模块化快速搭建智慧园区管理系统，完成工业园区指控中心建设，提升企业智慧园区管理能力。

514所凭借作为国家静电防护产品质量检验检测中心、电子产品静电防护及应用技术北京市工程实验室、集团公司静电防护技术中心、五院静电防护管理体系认证中心的技术和能力，建立起成熟的综合性、一体化、闭环式的智能EPA（静电防护区域）监测与控制系统，实现对作业现场环境、人员、设备设施的全天候、全覆盖、实时的自动化管理控制，将静电防护从传统的“人防”“人管”模式升级为“技防”“智防”模式，使EPA环境实时满足相应标准要求，在航天系统及高校得到应用，以智能检测管理提高产品生产过程质量控制能力。

后续，514所将持续向计量检测技术广度和深度进军，不断提升计量检测能力和水平，以计量支撑数字航天建设，助力航天强国和世界一流军队建设，服务国计民生。（光明日报全媒体记者崔兴毅）

(责编：赵竹青、陈键)