今天(5月20日)国家航天局探月与航天工程中心表示：为应对沙尘天气导致的太阳翼发电能力降低及冬季极低的环境温度，按照设计方案和飞控策略，“祝融号”火星车5月18日转入休眠模式。预计今年12月前后，“祝融号”着陆区将进入初春季节，环境条件好转后，将恢复正常工作。

“天问一号”任务团队通过环绕器获取的中分辨率图像，发现“祝融号”火星车着陆区经历了一次明显的沙尘暴过程。科学家对2022年3月16日和4月30日的“祝融号”着陆区120米分辨率图像中的典型地貌(特别是撞击坑边缘)进行对比，结合近期火星车遥测信息反映的太阳翼发电电流的变化，可以判断当地正在经历强烈的沙尘天气。

目前，“天问一号”环绕器正在实施对火星全球覆盖的遥感探测，当前成像区域主要集中在火星南半球高纬度地区。任务团队将尽可能利用环绕器继续监视当地的天气情况。

(总台央视记者 崔霞 徐静 吴天白 国家航天局探月与航天工程中心 耿言)

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