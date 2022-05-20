人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“祝融号”遇强烈沙尘天气 进入冬季休眠模式

2022年05月20日09:05 | 来源：央视新闻客户端
小字号

　　今天(5月20日)国家航天局探月与航天工程中心表示：为应对沙尘天气导致的太阳翼发电能力降低及冬季极低的环境温度，按照设计方案和飞控策略，“祝融号”火星车5月18日转入休眠模式。预计今年12月前后，“祝融号”着陆区将进入初春季节，环境条件好转后，将恢复正常工作。

　　“天问一号”任务团队通过环绕器获取的中分辨率图像，发现“祝融号”火星车着陆区经历了一次明显的沙尘暴过程。科学家对2022年3月16日和4月30日的“祝融号”着陆区120米分辨率图像中的典型地貌(特别是撞击坑边缘)进行对比，结合近期火星车遥测信息反映的太阳翼发电电流的变化，可以判断当地正在经历强烈的沙尘天气。

　　目前，“天问一号”环绕器正在实施对火星全球覆盖的遥感探测，当前成像区域主要集中在火星南半球高纬度地区。任务团队将尽可能利用环绕器继续监视当地的天气情况。

　　(总台央视记者 崔霞 徐静 吴天白 国家航天局探月与航天工程中心 耿言)

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家林业和草原局：到2025年三北工程林木良种使用率达到70%以上
　　人民网北京5月19日电 （记者余璐）今天，国家林业和草原局办公室印发《关于全面推进三北工程科学绿化的实施意见》（以下简称《实施意见》），提出因地制宜、分类施策、严格保护、科学修复，统筹推进山水林田湖草沙冰系统治理，扎实推动三北工程高质量发展。 三北工程是我国重大生态工程，是生态文明建设的一个重要标志性工程。…
注意！民航局对这八个入境航班发出熔断指令
　　民航局对八个入境航班发出熔断指令。制图：王连香 人民网北京5月19日电 （记者王连香）据中国民航局网站消息，5月19日，民航局再发熔断指令，对南方航空公司CZ350航班（吉隆坡至广州）等8个航班实施熔断措施。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部