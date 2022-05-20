原标题：未接种疫苗的奥密克戎感染者无法对其他变体免疫

美国加州大学旧金山分校及附属格拉德斯通研究所研究人员19日发表在《自然》杂志上的一项新研究表明，在未接种疫苗的人群中，感染新冠奥密克戎变体几乎不能提供对其他变体的长期免疫力。然而，接种疫苗后再感染奥密克戎的个体却能产生对其他变异株的免疫。

此次，格拉德斯通病毒学研究所所长梅拉涅·奥托同事利用一个小鼠模型研究了野生型新冠病毒（WA1）、德尔塔和奥密克戎引起的感染，并报告称奥密克戎感染明显温和许多，而且产生的免疫应答也比WA1和德尔塔的感染要低。研究团队收集了小鼠感染7天后的血清，并检测了这些血清对WA1、阿尔法、贝塔、德尔塔和奥密克戎感染的中和效率。感染奥密克戎小鼠的血清只能诱导针对奥密克戎的中和能力。

相比之下，感染德尔塔小鼠的血清对WA1、阿尔法、贝塔、德尔塔均显示出有效的中和作用，对奥密克戎也显示出部分中和作用；感染WA1小鼠的血清对WA1和阿尔法能产生有效的中和作用，对贝塔和德尔塔具有部分中和作用。以上研究结果在感染9天后得到了重复。

随后，研究团队利用奥密克戎感染后康复的10名未接种疫苗个体的血清，证实了奥密克戎感染确实无法提供对其他新冠病毒变异株的有效中和作用。与在小鼠中观察到的一致，这些个体的血清只能对奥密克戎变异株进行有效中和。

不过，确诊奥密克戎或德尔塔突破性感染的疫苗接种者的血清对所有变异株均显示出有效的中和作用。研究结果表明，接种疫苗后再出现奥密克戎或德尔塔“突破性感染”，能通过调动针对所有变异株的“混合免疫”以及提供对感染的广谱保护，达到增强现有免疫的作用。

换句话说，基于现有结果研究人员认为，感染奥密克戎的未接种疫苗的人，几乎没有保护，而接种疫苗的人会受到更广泛的保护，或可免受未来变体的侵害，特别是如果他们存在“突破性感染”。（记者张梦然）

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