原标题：10个与听力损失相关新基因找到

由来自英国伦敦国王学院、瑞典卡罗琳斯卡研究所和荷兰伊拉斯姆斯大学的研究人员组成的团队确定了10个与听力损失有关的新基因。而且，他们发现，位于内耳的耳蜗纹脉管是治疗听力损失的新标靶。相关研究结果发表于17日出版的《美国人类遗传学杂志》。

随着年龄不断增长，许多人会逐渐丧失部分听力。科学家们估计，到2050年，将有24亿人出现某种形式的听力损失。此外，与年龄相关的听力障碍是致残的主要原因，也是痴呆症的重要风险因素。

在最新研究中，科学家们研究了之前在世界各地进行的基因分析，使用了来自17项研究的723266个人的样本，这些人被临床诊断或自我报告存在听力障碍。这项综合分析是迄今为止听力遗传学领域开展的规模最大的分析之一，结果，研究人员确定了48个与听力损失有关的基因，其中包括10个与听力有关的新基因。

此外，科学家们对小鼠遗传学开展的进一步分析表明，与年龄相关的听力损失要归咎于耳蜗纹脉管的变化，这一结果为未来的研究提供了目标，也为改善听力损失的相关疗法奠定了基础。（记者刘霞）

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