人民网记者 车柯蒙

今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施新的组合式税费支持政策，其中，总规模将达到1.5万亿元的增值税留抵退税成为“重头戏”。

4月1日至5月16日，已有9796亿元留抵退税款退到企业账户，再加上一季度继续实施此前已经出台的增值税留抵退税老政策1233亿元，今年共有11029亿元退税款退到了纳税人账户，助企纾困的政策效应已经开始显现。

然而，1.5万亿元的留抵退税“蛋糕”却引来不法分子觊觎。

在云南，一公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税122.32万元；在贵州，一虚开团伙采取“票货分离”等手段虚开增值税专用发票价税合计3.5亿元，为其他企业骗取留抵退税提供便利；广东省珠海市某区税务局税源管理一股副股长，涉嫌勾结不法分子，通过其违规实际控制的某中介服务企业取得虚开发票虚增进项税额，骗取留抵退税……

实施大规模增值税留抵退税新政，是我国对各类市场主体直接高效的纾困措施，也是涵养税源、稳增长稳市场主体保就业的关键举措。政策红利一旦被不法分子利用，不仅扰乱我国税收秩序，更会影响助企纾困政策的落实成效。

今年3月召开的国务院常务会议要求加强资金监管，确保退税资金直达市场主体、对地方的补助直达市县基层，坚决打击偷税骗税骗补行为。

为确保留抵退税政策落准落好，自政策实施以来，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门协同联动，对骗取留抵退税违法犯罪行为露头就打、打早打小、打准打狠，取得明显成效。5月11日、5月17日六部门相继联合召开会议、印发文件进行专门部署。

各级税务部门加强审核把关，完善内控机制，着力防范骗税风险，与此同时，加强对税务人员落实留抵退税政策的监督检查，对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为依法严惩。

数据显示，4月1日至5月16日，已立案检查涉嫌骗取留抵退税企业2880余户，全国已公开曝光留抵骗税案件118起，释放了“骗税必严打”“违法必严惩”的强烈信号，坚决不让减税降费的“红包”落入不法分子的腰包。同时，公布极少数内外勾结被立案审查的案例，表明“零容忍”的坚定态度，坚决做到“打铁必须自身硬”。

大规模增值税留抵退税是市场主体的“及时雨”、经济发展的“助推器”。严厉打击骗取留抵退税是坚决贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的政治要求，是充分发挥六部门职能、营造公平公正市场竞争环境的法治要求，也是确保最大限度发挥留抵退税政策红利正效应的必然要求。

留抵退税“蛋糕”不容不法分子觊觎。作为市场主体，享受政策红利的前提是依法纳税、遵守税法，骗取留抵退税最终会被严惩。

当前，打击骗税形势依然严峻，六部门需要更加务实协作，发挥各自优势，以零容忍的态度形成打击合力，进一步织密筑牢严厉打击骗取留抵退税的法治之网。让留抵退税政策红利切实助企纾困，护航我国经济发展大盘。

(责编：鲁婧、吕骞)