人民网记者 杜燕飞

金融是实体经济的血脉。服务实体经济，是金融的天职，也是金融的宗旨。新冠肺炎疫情之下，助力稳定经济大盘，银行业保险业的作用更加突显。

5月19日，在银保监会举行的“银行业保险业应变克难，助力实体经济平稳健康发展”专场新闻发布会上，工商银行副书记、副董事长、执行董事、行长廖林，中信银行党委书记、副董事长、执行董事、行长方合英，中国人保集团党委副书记、副董事长、总裁王廷科介绍了银行业保险业支持疫情防控与经济发展的举措，展现出银行业保险业助力稳定经济大盘的信心与行动。

银保监会举行“银行业保险业应变克难，助力实体经济平稳健康发展”专场新闻发布会。银保监会供图

助力稳增长 资金投向实体经济重点领域

“今年以来，我们把支持稳增长放在更加突出位置，坚持靠前发力、靶向发力、持续发力，推动投融资扩总量、优结构、降价格，稳住市场主体，发挥好服务实体经济‘主力军’作用，助力稳定经济大盘。”廖林表示，具体来看，主要是做好“加减乘除”。

一是做好“加法”。截至4月末，工商银行境内人民币贷款较年初增加超过1万亿元，同比多增2000多亿元，创历史新高。前4个月，主承销各类债券近5000亿元，规模同比增长34%；债券投资累计7680亿元，净增2626亿元。二是做好“减法”。一季度，工商银行新发放公司贷款平均利率较上年下降28BP；小微企业综合融资成本下降60BP，均高于同期贷款市场报价利率（LPR）降幅。三是做好“乘法”。重点投向制造业、小微、绿色、科创、民企、乡村振兴等经济重点领域和薄弱环节，对受疫情影响较大领域和暂遇困难行业提供专门支持，相关领域贷款增速均高于各项贷款增速。四是做好“除法”。承担部分抵押物保险费、评估费、抵押登记费，减免小微企业、个体工商户开户手续费、账户服务费、转账汇款手续费等费用，进一步降低企业经营成本。

“当前‘稳增长’的关键在于提振实体经济。我们锚定实体经济重点领域，从策略、机制、资源、产品、管理推动上配套了一揽子‘组合拳’，加大对分行考核力度，以客户为中心大力创新，持续倾斜资源、努力增加信贷投放。”方合英表示，以制造业为例，今年一季度，制造业贷款余额达到3454亿元，其中，制造业中长期贷款较去年同期增长30.6%；为专精特新“小巨人”企业贷款较年初增长58%；供应链金融累计融资2718亿元，同比增长33.9%。

“我们发挥保险在助力经济稳定中的保障作用。”王廷科表示，中国人保承保房建、市政、轨道交通以及城市综合开发、老旧小区改造、城市公共事业运营等相关项目工程险，参与承保国内98%以上的轨道项目工程保险，首席承保项目占比超过57%。发展产业行业保险，助力产业链向中高端迈进；为专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业等，提供定制化保障和融资支持服务。

为小微企业纾困 普惠贷款“增量扩面降本”

小微企业是国民经济的毛细血管，是解决民生就业的主力军。

“我们在新冠肺炎疫情散发频发地区，对从事‘菜篮子’‘米袋子’等物资生产、配送的小微企业，及时解决订货量激增导致的资金周转问题。今年以来，已为3.1万户普惠型小微企业办理延期还本682亿元。”廖林介绍，推出“抗疫贷”“开工贷”“物流贷”“租金贷”等产品，借力供应链核心企业数据和信用，向上下游小微企业发放信用贷款，目前已落地农业、医疗、物流等行业数字供应链2300余条。打造“环球撮合荟”跨境线上平台，帮助外贸型小微企业接入全球产业链，已吸引6万多家企业入驻，举办撮合活动100多场、达成合作金额上百亿元。

值得一提的是，在金融助力小微企业方面，金融科技发挥了积极的作用。“我们打造了一套契合小微企业特点的数字化产品体系，实现了小微企业融资从申请、审批、放款、还款全流程‘无接触’服务。”方合英说，针对处在供应链上游的生产型小微企业，中信银行创新开发“订单e贷”产品，满足企业拿到订单之后启动资金的需求；针对供应链下游销售型小微企业，研发“经销e贷”产品，解决销售型企业融资“缺担保、缺抵押”的痛点；针对外贸型企业，推出“关税e贷”，及时补给进出口贸易资金，助力企业快速“通关”。

与此同时，保险业在助力小微企业发展方面也发挥着重要作用。“中国人保开发中小微企业专属产品，提供涵盖财产损失、公众责任、雇主责任、出口信用、贷款保证等多个领域的保障。”王廷科表示，为科技型中小企业开发专属保险产品，并通过融资增信和险资直投帮助其获得融资，支持其发展壮大，支持解决小微企业融资难、融资贵问题，发展贷款保证险等产品。

一系列举措取得明显成效。今年一季度末，工商银行普惠贷款余额同比增长43%，客户数同比增长31%，一季度小微企业新增客户中首贷户占比约40%，全行小微企业综合融资成本较去年下降60BP；中信银行普惠金融贷款余额近4000亿元，比年初增长321亿元，普惠金融有贷户超过20万户，较年初增长2万户，小微企业新增首贷户2439户，占新投放贷款客户近20%。截至4月底，中国人保已为18.8万家中小微实体企业、个体工商户，获得贷款或融资金额62亿元。

多措并举 以高质量金融服务支持疫情防控

当前正处于新冠肺炎疫情防控的关键时期，围绕服务疫情防控和复工复产，银行业保险业主动出击，纷纷亮出“好身手”。

“中国人保全力服务加快疫苗接种。为疫苗研发、运输、接种环节提供全面风险保障。”王廷科表示，在研发环节，人保财险为国药集团中国生物独家提供多期新冠疫苗异常反应补偿保险服务，助力疫苗企业研发。在运输环节，人保财险为医药、物流企业提供疫苗运输风险保障，累计承担风险200亿元。在接种环节，人保健康从2020年新冠疫苗研发成功至今，累计承保新冠疫苗接近17亿剂次，占全国新冠疫苗接种量的一半左右，覆盖全国31个省，理赔金额超8500万元，为尽早战胜疫情保驾护航。

针对北京部分地区出现的疫情，王廷科介绍，中国人保与朝阳区政府共同推出“朝阳区服务型企业疫情防控保险”，截至4月底，上述险种累计覆盖6.2万家企业，承保约74万人，陆续完成约250家企业、1200余人的赔款支付工作，共计赔付金额135万余元。

银行业亦靶向发力，保障疫情防控金融需求。方合英表示，对受疫情影响严重的餐饮消费、医药卫生、物流运输、民生保供等重点行业的贷款，中信银行采取展期、无还本续贷、借新还旧等方式，提供延期还本付息支持，今年以来累计为近2000户企业办理延期还本付息50多亿元。廖林表示，工商银行持续加大对全国范围疫情防控企业的信贷支持力度，今年以来累计为医药医疗、生活物资保障、物流保供等重点领域投放贷款超3500亿元，支持疫情防控和复工复产。

“下一步，对防疫抗疫重点企业，我们将坚持特事特办、应贷尽贷，全力保障它们的生产采购所需资金；积极满足各级财税、疫情防控单位用款需求，为防疫抗疫工作提供坚强金融保障。”廖林表示，对受疫情影响较大的地区、行业、企业和个人，坚持应延尽延，及时调整还款和催收政策，不盲目限贷、抽贷、断贷，主动维护客户征信。

(责编：鲁婧、吕骞)