人民网记者 李栋

2022年情人节，昆明初中女历史教师吴敏和爱人张泽正式领取了结婚证。这场爱情，源于一条路。

2021年10月，吴敏和张泽开始通过网络聊起了对历史的兴趣和对未来家庭生活的畅想，起因则是张泽被吴敏在网上分享的与学生们“斗智斗勇”的日常所吸引。聊天中，吴敏提到了学校门口新修的那条小路。恰巧，张泽的工作正是负责给新修道路命名。

这一提，吴敏就激动起来，连忙反映：“学校附近的基础设施都是新修建的，目前这条道路可能并没有完全修好。”并拍下了照片发送了过去。

不久之后，吴敏决定“单刀赴会”，亲自去找张泽询问修路的后续。从此，两人的关系通过这条路从网络走向了现实，爱情的火花由此碰撞而出……

5月19日晚，在网络情人节“520”即将到来之际，Soul平台的一场“云婚礼”见证了两人的爱情之路。据悉，从表演嘉宾到婚礼策划师、司仪，从迎亲到真情表白，“云婚礼”既有平常婚礼的仪式感，也有“云”抛捧花、万人同送祝福的环节。

吴敏和张泽展示结婚证书。受访者供图

现在，多数年轻人热衷在社交元宇宙中快乐冲浪，在虚拟世界中寻找志同道合的对象交流。平台上沉淀的较高密度的社交网络和多元的社交关系，碰撞出了年轻人真挚的友情，其中也包括了像小吴小张这样浪漫的爱情。

“‘云婚礼’活动形式非常新颖，平台见证了我从大学到步入工作的成长和蜕变，也见证了我们美好爱情的诞生。”吴敏说。

现如今，在吴敏、张泽身上发生的故事，折射出了年轻人身上新颖的婚姻认知模式。

不太在乎彩礼、车子、房子这些物质因素，而是精心准备一场有趣好玩的“云婚礼”。科技改变生活，也改变着老百姓的恋爱交友、社交习惯，互联网的全民深度使用奠定了线上交友的基础。

“我们发现，在订婚、领取结婚证环节前后，不少用户自发地在平台举办类似的‘云结婚’活动，向亲友展示自己的幸福时刻。因为对和互联网相伴而生的年轻人来说，线上关系承载着他们纯粹的情感投射。因此，在5.20这个关于爱的节日，我们主动发起了此次集体‘云婚礼’，这也是一场以爱为名义相聚的活动。”Soul App产品负责人车斌谈及项目上线初衷时说。

对年轻人的婚姻生活，应尊重多元化、多样化的个人选择。“不同于70、80、90后，Z世代年轻人结婚更在意以‘我’为中心的选择，关注个体的真实体验，注重情感和精神价值，结婚形式开始进入‘我’时代。”业内专家表示，优质社交平台拓宽年轻人认识人与世界的方式，对进入结婚“我”时代的人群，有着重要的价值和意义。

多位受访者指出，与过去70后、80后 “锣鼓喧天、鞭炮齐鸣”等结婚方式相比，现在适婚人群对婚姻的观念正变得更加开放，年轻一代已不再拘泥于婚礼的规模，而更注重表达的内涵意义，通过网络平台的“云结婚”已是新人们的选择之一。

“婚礼仪式是人生中重要的里程碑之一，现如今正在通过科技创新发生质的变化。”车斌认为，年轻人越来越热衷在社交平台体验云学习、云健身、云结婚、云蹦迪等新兴生活方式，也一定程度上代表了如今年轻群体多元的价值观、婚恋观和幸福观。（本文中吴敏、张泽均为化名）

(责编：鲁婧、吕骞)