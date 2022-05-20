人民网北京5月20日电 （记者杨曦、孙博洋）《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下简称《意见》）于近日正式发布，20日，市场监管总局副局长蒲淳在国新办举行的新闻发布会上对下阶段如何贯彻落实《意见》进行了介绍。

蒲淳表示，全国统一市场是成熟市场经济的重要标志，也是构建新发展格局的基础支撑和内在要求，这主要体现在以下四个方面：

第一，建设全国统一大市场是激发市场活力、增强经济内生动力的重要基础。强化市场基础制度规则统一，有利于稳定市场预期、增强市场信心，为形成强大国内市场、促进经济平稳运行提供稳定、公开、透明、安全、法治化、可预期的制度环境。

第二，建设全国统一大市场是畅通经济循环、发挥我国超大规模市场优势的重要前提。打造统一的要素和资源市场，有利于各类市场主体平等便捷获取市场资源、促进各类生产要素在更大范围内有序流动，为释放超大规模市场潜力提供有利条件。

第三，建设全国统一大市场是释放消费潜力、扩大消费需求的重要举措。推进商品和服务市场高水平统一，有利于增强消费信心、扩大消费需求，为深入实施扩大内需战略、增强我国经济发展韧性提供基础支撑。

第四，建设全国统一大市场是实现高水平对外开放、打造国际合作和竞争新优势的重要依托。加快推动标准、规则等制度型开放，有利于增强对全球先进资源要素吸引力、促使国内市场与国际市场更好联通接轨，使我国在国际竞争合作中取得新优势。

蒲淳介绍，下一步，市场监管总局将深入贯彻落实《意见》提出的各项任务部署，重点抓好以下几个方面工作：

一是丰富市场监管领域制度供给。研究探索与成熟市场经济监管要求相适应的制度安排和政策供给，为各类市场主体营造平稳有序、安全可靠的市场环境。

二是加快打造市场化、法治化、国际化营商环境。纵深推进市场主体准入准营退出制度改革，不断完善企业开办各项便利化举措，更好发挥营商环境改革对于稳定市场预期的作用。

三是深入实施公平竞争政策。加快清理、废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，进一步规范不当市场竞争和市场干预行为，切实增强监管的稳定性和可预期性。

四是着力提高产品质量安全和消费者权益保护水平。围绕产品质量安全重点领域，深化产品质量监管和市场秩序的治理，着力优化市场消费环境，切实增强人民群众放心消费的信心。

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