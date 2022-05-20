原标题：温暖同行共渡难关 平安租赁诠释企业责任担当

3月以来，上海面临疫情考验，在疫情防控的关键时刻，平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)积极响应政府和集团的号召，主动发挥自身优势，践行公益。公司向平安公益基金会捐赠400万元公益款项，并通过捐赠防疫物资、帮扶弱势群体、关爱物流“卡友”等系列公益举措，为守“沪”战“疫”贡献力量。

“一栋楼有两百多户，人群密集大，防疫压力大”“楼内有住户核酸呈阳性，消杀任务重”“防护服、消毒酒精告急”……近日，陆家嘴金融城耀华滨江人才公寓向平安租赁发来消杀物资紧缺的求助信息。该人才公寓位于上海自由贸易区世博片区，专用于满足金融城重点企业白领的居住需求，缓解青年人才职业发展初期的安居压力。

了解到耀华滨江人才公寓的困难后，平安租赁快速响应，立即组织筹措并捐赠医用防护服、防护手套、隔离面罩、消毒喷雾等各类防疫物资，支持该公寓的一线防疫工作。公寓住户在接收到物资之后非常兴奋：“这些消杀物资来得太及时了。”

陆家嘴金融城耀华滨江人才公寓负责人李碧艳也对平安租赁的暖心捐赠表达了感谢。她表示，平安租赁捐赠的防疫物资，有效缓解了耀华人才公寓防疫物资紧缺的困境，让志愿者们能够更加安全、有效地开展工作，进一步保障住户的安全。

物资与后勤保障是打赢疫情防控的基础，然而在封控状态下，高龄老人、伤残群体等弱势人群的物资生活保障成为摆在面前的一道现实难题。

在了解到部分街道存在“老人安心居家难、生活物资供应难”的境况后，平安租赁第一时间组织员工分头对接封控区内的社区居委、养老院和连锁生鲜超市，收集老人信息和货源信息，通过政府保障组和居委工作人员，向浦东新区多个居民社区中70岁以上的老人住户及残障人士家庭，紧急调货并配送近400份包含蔬菜、生鲜肉类、鸡蛋、面包、水果等在内的“爱心礼包”。

一份份来自平安租赁的微小“礼物”，得到了老人们一声声真诚的感谢，此次爱心帮扶活动，不但解决了老人和残障群体的燃眉之急，更是平安租赁同心抗疫、平安守“沪”的真实写照。

除了关注弱势人群，卡车司机也是平安租赁着重关注的对象。作为疫情期间基层物流运输的重要保障力量，卡车司机们因高速公路封闭管理、就地隔离等原因，而被困在物流园、停车场等地，同样面临急需生活物资的情况。

“我们被隔离在物流园里，已经快没有吃的了”、“您好，请问能够给我们提供一些生活物资吗，我们这里有十几个司机都被隔离在停车场”。得知卡车司机们的困境后，平安租赁紧急组织华东区域前线员工，采购万余件生活物资，在完成消杀后，“兵分多路”累计驾车行驶上千公里，先后前往山东省青州市、聊城市、江苏省连云港市等地。

在获得防疫部门许可后，平安租赁员工深入司机被困的物流园、停车场、高速路口等集中隔离管控区域，为200多位被困司机送去自热米饭、牛奶、方便面、八宝粥等数十种生活物资，为基层物流运输人员提供保障力量。

平安租赁还通过官方客服电话400-099-5511、平安商用车公众号、平安车管家小助手公众号等多个渠道开设线上服务入口，为卡车司机提供用车咨询、还租查询、结清查询等24小时智能服务及人工咨询，做到实时服务在线，让卡车司机足不出户即可在线办理各类租赁业务，尽力减少因疫情给客户服务带来的影响。

疫情无情，人间有爱。在上海疫情爆发期间，来自平安租赁的党员和群众志愿者们纷纷“请战”，投身到志愿者队伍中，凝聚起抗击疫情的强大合力，为疫情防控贡献“平安力量”。他们之中，有每天早上六七点就开始在微信群搜集楼栋居民需求，为老人筹集药品、生活物资，帮无法做饭的邻居制作便当；有协助居委会组织全员完成核酸检测，提升社区检测效率；有带上打印机，化身“行走的二维码机器”，帮助不会使用智能手机的老人们解决“二维码难题”。

值得一提的是，方舱志愿者田忠旭在被进入方舱医院后，主动加入志愿者队伍，从协助医生完成核酸检测工作，到为大家发放餐点、物资，只要力所能及，都会抢着去做。从素不相识到互帮互助，与医护人员携手战疫，田忠旭所在的这支“特殊志愿者团队”，不仅帮助医护人员解决了部分人手短缺的问题，更为其他人坚定了“抗疫必胜”的信心。

截至目前，平安租赁共有60余名志愿者在服务社区、协助医护等岗位上贡献力量，累计服务超过1000小时，用大爱共同书写平安租赁服务社会的初心。

疫情就是命令，防控就是责任。在这场“没有硝烟的战役”中，平安租赁充分发挥自身优势，为重点区域和弱势人群提供防疫物资和生活所需；时刻关注客户群体，为卡车司机们解困境、送温暖；更是涌现出一批又一批志愿力量，用实际行动谱写出着一曲“平安守护”的战“疫”之歌。未来，平安租赁将恪守初心，用爱心与温暖持续践行企业社会责任，为早日打赢疫情防控阻击战贡献力量！

(责编：曹淼、李源)