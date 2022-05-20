原标题：蔚来登陆新交所 将在新加坡建研发中心、深化智能驾驶技术

5月20日，蔚来在新加坡证券交易所主板正式挂牌。

选择新加坡上市，是蔚来进行国际资本市场布局的其中一步。同时，蔚来将利用新加坡的国际经济与科技中心的优势，加速完善全球研发与业务布局。蔚来将与新加坡本地科研机构展开深度合作，并在新加坡建立人工智能与自动驾驶研发中心。接下来，蔚来有望深度融入新加坡的产业创新环境，通过当地的人才资源及行业技术积累的获取，在激烈的技术竞争中保持领先地位。

对此，行业分析人士指出，作为达成三地上市的车企，继中国、美国、欧洲设立研发中心之后，蔚来此次在新加坡设立人工智能与自动驾驶研发中心，在全球化布局方面抢占了先机，有望借助自身完善的资本市场布局，进一步激发产品、技术和营销方面的全球市场探索，进而达成规模效应，有效提升盈利能力。

早在2015 年，蔚来就开始在全球范围招聘经验非常丰富的汽车和智能技术相关人才，并在美国、德国和英国组建团队。目前，蔚来在全球多地设立了研发机构。其中，北京为全球软件开发中心；上海为国际业务总部、全球量产车研发中心；合肥为中国总部、整车先进制造基地；美国圣何塞为自动驾驶研发中心；英国牛津为全球性能与前瞻概念研发中心；德国慕尼黑全球设计中心。

受益于国际化布局，蔚来在技术研发方面成效显著。截至2022年4月底，蔚来申请中及已授权专利总数超过4800项。长期以来，蔚来十分重视智能技术研发。在自动驾驶技术层面，蔚来建立了全栈自动驾驶技术能力，包含感知算法、地图定位、控制策略和底层系统。在超感系统Aquila中，蔚来配备了33个高性能感知硬件，包括7个800万像素高清摄像头、1个超远距离高精度激光雷达、5个毫米波雷达、12个超声波雷达、2个高精度定位单元、1个车路协同感知和1个增强主驾感知，每秒可产生8GB图像数据。在超算平台Adam中，蔚来配备四颗英伟达NVIDIA Drive Orin芯片，算力高达1016TOPS。

在AR/VR技术层面，蔚来深度探索，提升了用户驾乘体验。结合AR/VR技术，蔚来推出全景数字座舱PanoCinema。为此，蔚来与创新AR设备企业NREAL联合开发了专属AR眼镜，可投射出视距6米，等效201英寸的超大屏幕。为提升用户观感，蔚来还与NOLO合作研发了NIO VR Glasses，搭载超薄Pancake光学镜片，可实现双目4K显示。从整体看，蔚来通过搭载前沿的硬件系统、持续的软件研发和内容拓展，配合全新256色数字光幕氛围灯和7.1.4杜比全景声音响系统，为用户提供独特的全感官沉浸感受。

此外，蔚来还应用新一代神经网络技术，配合独家定制人声，推出车载语音助手NOMI，并使之语调更自然，情感更丰富，更接近真人。值得一提的是，NOMI可以通过开心愉悦、委屈、严肃、童语等多种音调表达和传递不同的情感内容，贴合车载场景中细分的功能领域及对话内容，提升驾驶中语音交互的感官体验。

基于深厚的智能技术积累，加之新加坡人工智能与自动驾驶研发中心的设立，业内人士预计，蔚来的全球版图将再度扩大，将有更多国际知名人才跻身蔚来团队。

(责编：曹淼、李源)