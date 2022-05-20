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守“沪”战疫 中国银联公益捐款助力疫情防控

2022年05月20日13:34 | 来源：新华网
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原标题：守“沪”战疫 中国银联公益捐款助力疫情防控

　　当前，上海疫情防控正处于巩固阶段。为进一步响应上海金融系统抗疫工作党建引领社会动员工作组的倡议，5月18日，中国银联通过上海国泰君安社会公益基金会捐款2000万元，用于采购防疫必备物资和生活必需物资，并由上海市抗疫工作党建引领社会动员工作组统筹配送至各区、街镇、居村。

　　本次上海疫情发生以来，中国银联积极承担国企社会责任，助力金融市场稳定运行、金融服务不间断。在严格遵照防疫要求，坚持“最小化办公”原则的前提下，中国银联建立了涵盖系统运维、业务运营、资金结算、技术开发、客户服务等环节的快速服务响应处理机制，有效保障支付清算系统稳定运行，客户服务不断档、不降温。中国银联坚决落实上海市委市政府决策部署，持续深入开展“党旗在基层一线”高高飘扬活动，截至5月中旬，累计动员866名党员群众有序参与所在社区的抗疫志愿服务，以实际行动助力坚决打赢大上海保卫战。

　　中国银联联合成员机构推出各类减费让利措施，切实服务实体经济，促进消费持续恢复。2021年9月30日，中国银联携手商业银行启动了为期三年的银行卡刷卡手续费优惠和小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款手续费减免措施。此外，中国银联携手农业银行、邮储银行、交通银行等商业银行，主动开展第二个年度的“红火计划”，面向商户实行500元以内银联二维码交易手续费全免、500元以上银联二维码交易手续费给予一定折扣的扶助计划，帮助商户特别是中小微商户纾困解难，促进经济恢复发展。依托云闪付APP发放各类消费券，广泛覆盖餐饮、百货商超、文娱旅游、服饰、数码家电、家居、汽车等各类民生消费领域，助力各地消费回补和消费潜力进一步释放。

　　守“沪”支付，守“沪”金融服务不中断，银联人用实际行动践行“支付为民”理念，为全国人民的支付护航。

(责编：曹淼、李源)

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