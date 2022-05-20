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完成试飞 新疆首个高高原机场通航在即

2022年05月20日13:36 | 来源：人民网
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新疆塔什库尔干红其拉甫机场。受访方供图

人民网北京5月20日电 （记者乔雪峰）5月19日，随着南方航空一架空客A319飞机平稳降落在帕米尔高原，我国最西端的机场、新疆首个高高原机场——塔什库尔干红其拉甫机场完成民航客机实地验证相关科目，进入正式运营倒计时。

据了解，塔什库尔干红其拉甫机场工程是民航局、新疆“十三五”重点机场建设项目之一。机场开通后，可满足年旅客吞吐量16万人次、货邮吞吐量400吨，初步规划塔什库尔干县至喀什、莎车、乌鲁木齐、伊宁、阿克苏等航线，大大缩短了偏远地区各族群众出行的时间成本。

一架空客A319飞机平稳降落在塔什库尔干红其拉甫机场。受访方供图

塔什库尔干红其拉甫机场标高3258.4米，距离塔县13公里，坐落在塔县县城通往红旗拉甫的中巴友谊公路上，三面环山，两侧山峰高达6000米。由于其特殊的地理位置，气象条件较为复杂，机场每日15:00后易出现风速达14-18米/秒的大风天气，因此整个试飞工作需安排在上午进行。

南航新疆分公司运行指挥部签派工程师王宁告诉记者，由于飞行程序复杂，试飞耗时较长，专门制定了2天的试飞计划，每天于北京时间早8时安排飞机从喀什起飞，前往塔什库尔干机场进行试飞，通过近5小时的程序试飞，对传统飞行程序和PBN（基于性能的导航）飞行程序、最低运作标准、运作保障情况，机场跑道、导航设备、气象设施、滑行路线和标志标识等科目进行了验证，为后续机场顺利投运做好准备工作。

据王宁介绍，受地形和昆仑山脉影响，本次试飞专门安排了有着“空中高原小王子”之称的A319机型执飞。针对飞机存在通讯信号偏弱的可能，验证飞机除了自带的铱星电信卫星电话外，机组也携带了卫星电话，塔什库尔干机场塔台还安装了卫星电话，确保验证飞机、塔什库尔干机场和乌鲁木齐区调三者之间保持实时通讯联系。

(责编：鲁婧、吕骞)

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