原标题：上海银行行长朱健：已设立1000亿元防疫抗疫及复工复产专项投融资额度

5月19日，上海银行联合上海市工商联举办支持企业防疫抗疫、复工复产专项金融服务方案发布推介会，并正式公布该行支持企业防疫抗疫、复工复产专项金融服务方案30条举措。上海银行行长朱健透露，该行已设立1000亿元防疫抗疫及复工复产专项投融资额度，并将视后续情况随时追加。

“上海银行作为本地法人银行，贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委市政府工作要求，服务地方经济特别是服务民营、中小企业发展，既是责任和使命，也是上海银行自身高质量、可持续发展的支撑点和落脚点。”朱健表示。

当前，正处于分阶段推进复工复产、复商复市的关键时期。在贯彻落实上级各项政策、总结优化前期工作的基础上，上海银行今天正式发布支持企业防疫抗疫、复工复产专项金融服务方案30条，内容涵盖为中小企业复工复产提供专项投融资额度、无还本续贷、延期支付利息、减费让利等措施；为受困群体、疫情防控人员、新市民提供多项零售金融产品；建立多项应急机制确保企业支付结算畅通等多个方面，同时，适度提高风险容忍度、加强内部考核激励，整合前中后台资源，以更大决心、更大力度投身支持复工复产的战役中。

朱健表示，在信贷额度上，上海银行设立了1000亿元防疫抗疫及复工复产专项投融资额度，包括100亿元普惠企业防疫抗疫专项信贷额度、100亿元大中企业防疫抗疫专项信贷额度、400亿元复工复产专项信贷额度、400亿元复工复产专项债券投融资额度。“应贷尽贷、应放尽放、应投尽投”，并将视后续情况随时追加。（记者 苏向杲）

(责编：董童、李源)