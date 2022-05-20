原标题：护航全周期养老规划 中信银行“幸福+”养老账本全新发布

5月20日，中信银行和信银理财联合举办的“幸福+”养老财富云端高峰论坛举行。论坛上，中信银行发布了“幸福+”养老账本，中信银行全资子公司信银理财有限责任公司介绍了即将发售的养老理财产品。

如何满足居民的养老需求，成为当下社会的热点话题。在论坛上，来自金融监管部门、国家老龄办、行业协会、高校、中信银行等相关负责人及专家学者共聚一堂，分析探讨当下国内养老现状，展望中国养老金融的发展前景。

在论坛上，中信银行“幸福+”养老账本正式发布，它围绕客户养老需求，集合了三大支柱数据，全面展示客户的养老资产，提供全生命周期养老服务。

展望养老金融发展 共话新时代老龄观

论坛伊始，中国银保监会消费者权益保护局局长郭武平在致辞中表示，银行保险机构应全方位、多渠道，提升金融服务适老化水平，加大对老年人金融服务教育宣传，不断满足老年人日益增长的金融需求和对美好生活的向往，同时切实提升老年人对金融发展成果的获得感、安全感、幸福感。

全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长王绍忠发表致辞，完善多层次养老保障体系，加快发展第二、第三支柱养老保险，是推进“三大体系”建设的重点，是今后一个阶段老龄工作的重要抓手和着力点。

中国社会保险学会会长、人社部原副部长胡晓义在主题演讲中表示，个人养老金的发展需要政府、市场机构以及参保人员的共建、共享、共治，通过强化激励引导，完善运行枢纽，推进多层次多支柱养老保险体系加快构建，让个人养老金惠及更多民众。

对于我国养老金融面临的发展前景，中国养老金融50人论坛秘书长董克用分享了养老金融国内外研究成果、我国个人养老金制度发展趋势以及对中信银行养老金融业务的评价与期望。

作为论坛主办方，中信集团副总经理、中信银行党委书记、行长方合英在致辞中表示，从养老“三支柱”顶层制度初创开始，中信银行就主动探索相关政策落地实践，率先布局养老金融，通过整合内外部服务资源，初步形成了养老金融服务体系的先发优势。中信银行将继续心怀“国之大者”，积极践行国家战略，以客户需求为中心，依托集团内外强大的协同力量，坚持走养老金融服务的专业路线。

理财公司正在成为养老金融领域的重要参与者。信银理财有限责任公司总裁谷凌云发表了《践行国家养老战略，发挥理财独特优势，努力成为养老金融体系中坚力量》的主题演讲，介绍了即将发行的“信颐”系列养老理财产品的主要特点。同时，就投资者较为关注的“如何购买养老理财产品以及如何合理规划养老投资的投入”等问题进行了解答。

“幸福+”养老账本问世 打造一站式养老金融服务平台

会上，中信银行“幸福+”养老账本正式发布。中信银行相关负责人对养老账本的来源、功能、如何护航全周期养老规划等进行了详细的阐述。

“幸福+”养老账本诞生的思路，来源于美国芝加哥大学行为金融学教授理查德·塞勒（Richard Thaler）提出的“心理账户”概念。“通俗地说，关于自己的钱包，每个人大致做到心中有数，哪些钱、花在哪；哪些钱、存起来；资产不能错配，时机不可紊乱。”中信银行相关负责人表示。

了解“幸福+”养老账本，首先要了解我国的多层次养老保险体系，它包含三大支柱：第一支柱基本养老保险，包括城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，由政府主导；第二支柱即企业年金和职业年金，是与职业关联、由国家政策引导、单位和职工参与、市场运营管理、政府行政监督的补充养老保险；第三支柱包括个人储蓄型养老保险和商业养老保险，是个人利用金融手段增加养老保障供给的有效形式。

中信银行此次推出“幸福+”养老账本，将实现第一、二、三支柱养老资产的归集展示，为客户呈现一个跨周期、跨平台、跨资产类别的“养老账本”。在账本功能中，中信银行将全貌展示客户的养老资产状况，不断优化汇总养老资产、测算养老缺口、规划养老方案、提供养老服务等功能，进而打造养老金融服务的一站式办理平台。

养老账本的推出与国家政策方向不谋而合：4月21日，国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》（以下简称《意见》），提出推动发展适合中国国情、政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老金。

《意见》指出，个人养老金资金账户资金用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值的满足不同投资者偏好的金融产品，参加人可自主选择。

在此背景下，“幸福+”养老账本充分发挥中信集团综合金融优势，以集齐银行、保险、证券、基金、信托等金融全牌照而著称的“中信集团综合金融舰队”为依托，为客户提供多层次、多维度、多元化的养老金融产品。

践行国家养老战略 发挥理财独特优势

自2021年9月，为进一步发挥理财业务特点和优势，促进第三支柱养老金融产品丰富发展，满足人民群众多样化养老需求，银保监会决定开展养老理财产品试点。

养老理财产品具有长期性、稳健性、普惠性等优势。2022年3月1日，中信银行全资子公司信银理财有限责任公司获得了第二批养老理财试点资格，成为国内获得试点资格的十家理财公司之一。

经过长达数月的产品设计、规划、测试、完善，信银理财即将推出的养老理财产品已在报批中，待监管审批完成后，信银理财将正式面向10个试点城市的投资者推出“信颐”系列专属养老理财产品。同时，中信银行利用集团协同优势，协同行业外头部金融机构，基于“十分精选”系列产品的研究和筛选能力，储备了丰富的养老保险、养老FOF基金等产品，通过对客户需求的洞察，提供线上、线下、远程等多渠道交互体验，将丰富的产品和服务匹配给全客户，提供“全客户服务-全产品供给-全渠道触达”的服务，满足每一位客户养老金保值和增值的配置需求。

养老财富管理是中信银行打造客户首选财富管理主办行的重要布局之一。在为客户服务过程中，中信银行正在建立起一套完善的“以客户为中心”、为客户提供“金融+非金融”的全生命周期解决方案。

践行社会责任 中信银行提供有温度养老金融服务

中信银行“幸福+”养老账本，得益于在养老金融领域率先谋篇布局。中信银行在2019年便已经与中国老龄协会签署了战略合作协议，提出“构建覆盖全生命周期养老金融服务体系”的规划，履行打造“养老金融主办行”的使命。

除了先发优势，中信银行正在打造“一个账户、一套产品、一个账本、一套服务、一支队伍、一个报告”的养老金融“六大支撑”服务体系。

方合英表示，面对国内养老需求从基础的“生存型养老”到体面、高质量的“生活型养老”的转变，中信银行将坚持国有金融企业使命担当，依托集团内外强大的协同力量，以至诚之心持续陪伴客户，充盈客户养老的“钱袋子”，积极履行社会责任，用“有温度”的服务护航每一位客户的幸福未来。

(责编：董童、李源)