原标题：安徽怀宁：“强国电单车”助力城市文化建设

“出门三五里，处处黄梅声。河湖生态美，熏得游人醉。独秀故里，古皖怀宁。”伴随着一阵悦耳的语音声，一队整齐的骑行队伍在安徽怀宁县独秀公园驶过，引来不少市民的驻足围观。5月18日，由中宣部“学习强国”学习平台与松果出行联合打造的“强国电单车”在安徽多地投车运营，怀宁县成为安徽首个落地城市。除此之外，在阜阳颍上县、滁州全椒县“强国电单车”落地骑行活动也在同期开展，一时间“强国电单车”成为了安徽各地街头一道新的风景。

“强国电单车”怀宁县骑行队伍

素有“独秀故里”之称的怀宁，是中国新文化运动发起人、中国共产党主要创始人陈独秀的故里，“强国电单车”安徽首城在怀宁落地，也是以特殊的形式致敬历史、缅怀先辈。此外，为了更好宣传城市特色文化，“强国电单车”还化身“移动的文化宣传站”上线了具有当地文化特色的车身语音和悬挂了车头牌，通过骑行的方式打卡独秀公园，弘扬城市文化特色。

据悉，“强国电单车”车身印有“学习强国”LOGO及“学习强国”App下载二维码，用户可以通过“学习强国”App直接扫码用车，学习的同时还可以低碳出行。更加实惠的是，大家通过在“学习强国”学习积攒的“点点通”还可以在强国城中免费兑换骑行优惠券，实现了学习生活两不误。

5月19日，在颍上街头，一排排靓丽的“强国电单车”安装着文化特色的车头牌，同样用骑行的方式传播城市文化，“强国电单车”也成为街头风景的新名片。骑行活动中，党员张先生告诉记者：“作为一名老党员，现在每天都会用‘学习强国’学习，了解最新时政新闻，平时上下班也都会骑共享电单车，现在可以用‘学习强国’扫码用车，真的是非常方便。这次参加公益骑行活动，也是希望能影响更多的人，一起学习，一起骑车感受颍上的文化魅力。”

全椒县作为崇文重教的文化之乡，自古以来文风鼎盛，才人辈出，最为著名的是《儒林外史》的作者吴敬梓。5月19日，“强国电单车”骑行队伍也来到吴敬梓纪念馆打卡，一起感受千年古城全椒的文化底蕴，并通过车身语音功能开展“文化播报”。

“活到老，学到老。看到骑行活动，在志愿者的帮助下，刚下载了‘学习强国’App，以后要更多的学习，传递全椒文化，也希望能动员身边更多的亲戚朋友骑起来，边学习边低碳环保。”全椒群众马丽华告诉记者。

对于“强国电单车”在安徽各地的全面落地，中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示：“共享电单车是城镇化过程中的绿色环保出行方式，而‘强国电单车’与城市文化建设相结合，结合自身城市特点和文化底蕴，可以在文旅、宣传和交通等各个领域发挥赋能效果。未来，相关数据也将对城市智能和智慧发展，起到助力作用。”

“强国电单车”运营方松果出行已有近5年的运营经验，从2017年9月进入安徽滁州以来，陆续在安徽各地投放运营。“强国电单车”的创新也是充分发挥松果出行在广大县域拥有庞大用户量、贴近基层干部群众的优势，使其成为“学习强国”新的重要终端，打通学习生活“最后一米”。

中央党校（国家行政学院）督学、教授洪向华也指出，“强国电单车”提供了一种新的学习途径，促进了落地城市的党建工作创新，也加快推进了理论学习“飞入寻常百姓家”。

市民扫码“强国电单车”

据悉，为了更好保障“强国电单车”运营，松果出行通过技术赋能、科技管理，对车辆硬件、软件进行了全面升级，打造了“松果全天候”智能系统，在运营管理过程中强调科学、有序。未来，松果出行也将不断通过技术升级、管理升级提高“强国电单车”的运营能力，提升用户体验。

“骑着强国电单车，学习脚步不停歇”。目前，骑“强国电单车”已成为安徽基层党员群众学习生活的新风潮，作为流动的“学习强国”推广平台，“强国电单车”在安徽街头，也正在成为一种新的城市风景。（光明日报全媒体记者赵洪波）

(责编：董童、李源)