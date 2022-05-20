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浙江初步形成共同富裕示范区建设四项体系

2022年05月20日18:34 | 来源：新华网
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　　新华社杭州5月20日电（记者方问禹、许舜达）浙江省20日发布高质量发展建设共同富裕示范区进展情况表示，通过编制系统架构图，明确“1+7+N”重点工作跑道和“1+5+n”重大改革跑道，构建由56个指标组成的共同富裕示范区建设指标目标体系，并出台绩效考评办法，以及省级有关部门和各市、县（市、区）对标全省部署谋重点、出政策、建机制等，初步形成共同富裕示范区建设的目标体系、工作体系、政策体系和评价体系。

　　该信息发布于当日在浙江杭州举行的扎实推动共同富裕高峰论坛。论坛以“在高质量发展中扎实推动共同富裕”为主题，由人民日报社、浙江省委共同主办。

　　《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》印发以来，浙江省紧扣高质量发展高品质生活先行区、城乡区域协调发展引领区、收入分配制度改革试验区、文明和谐美丽家园展示区四大战略定位，按照既定部署稳步推进相关建设工作。

　　全方位纵深推进数字化改革，为浙江共同富裕示范区建设提供强劲动力。浙江省委全面深化改革委员会办公室相关负责人表示，浙江在建设共同富裕示范区大场景下谋划推进数字化改革，“系统+跑道”“平台+大脑”“改革+应用”“理论+制度”逐步完善、集成突破，形成了一批具有浙江辨识度、全国影响力的标志性成果，破解了一批传统手段难以解决的共同富裕普遍性难题。

　　记者了解到，下一步浙江将按照机制创新年、改革探索年、成果展示年的总体安排，大力推进共同富裕变革性实践，努力取得突破性进展、打造标志性成果、创造普遍性经验。

　　该论坛还分别围绕“在推动高质量发展中夯实共富基础”“共同富裕制度机制创新”“在推动共同富裕中践行社会责任”主题组织了圆桌论坛，有关政府机构负责人、专家学者、部分企业负责人等进行交流研讨。

(责编：胡永秋、白宇)

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