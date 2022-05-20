新华社杭州5月20日电 题：做大做好“蛋糕”，着力补齐短板弱项——浙江高质量发展建设共同富裕示范区一线走访记

新华社记者岳德亮、唐弢

近段时间，浙江杭州建德市下涯镇之江村乡村振兴发展有限公司总经理王建录成了乡亲们的“参谋”，前来咨询开办民宿的人越来越多。

“我家民宿10个房间，去年收入40多万元。现在村里有意向做民宿的有几十户。”王建录说，他们原来在外地种草莓，现在想回家乡安居乐业。

在扎实推进高质量发展建设共同富裕示范区的进程中，浙江省大力推进“扩中”“提低”行动，通过发展产业推动更多人就业，人人参与、人人奋斗，做大做好“蛋糕”，着力补齐短板弱项。

每天清晨，在杭州建德市新安江街道“碗比锅大”小吃店，七八个师傅排成一排制作“豆腐包”，蒸笼里不断散发出香气。5时许，就有顾客来吃早餐了。

“店里的师傅月收入从5000元至1万元不等，现在想学做‘豆腐包’的人越来越多。”正在忙碌的小吃店主徐文斌说。

自去年5月开始，建德市政府通过购买服务的方式统一分期分批培训“豆腐包”师傅，至今已经有1000多人领到“豆腐包师傅证”，其中不少人已开始创业。

在金华兰溪市诸葛镇诸葛村，“村企”融合发展，研学、民宿、非遗技艺等业态不断延伸。

“目前，本地村民开设农副产品店、旅游商店40余家、餐饮店20余家，2021年直接带动本村及周边地区3000余人就近就业创业。”诸葛村党支部书记诸葛坤亨说。

最新统计数据显示，2021年浙江省城乡居民人均可支配收入比值为1.94:1，城乡群众收入差距进一步缩小。

山区26县一定程度上是浙江建设共同富裕示范区的“短板”。如今，曾经的山坳渐成资源要素涌流的价值高地。

记者赶到衢州市龙游县罗家乡席家村村委会时，村党支部书记席金富正在准备新项目的宣讲材料。此前浙商银行帮扶的“茶光互补太阳能光伏发电站”，去年给村集体增收32万元。

独具地方特色的黄茶认养项目，被纳入山海协作的范畴，产业共富，村民增收。席家村村民席美花说，全村共有200多户，目前参与黄茶项目的农户已有40多户，每户年增收3万多元。“每到采茶季节，我母亲去采茶，一天还有300元的劳务收入呢。”

“协作帮扶，不能‘只给钱’，而是要落实到项目产业发展，推动持续致富。”席金富说。

去年，浙江山区26县多项经济指标增幅高于全省，区域差距进一步缩小。

“我理解的共同富裕，不在于钱多赚多少，主要是幸福感。”杭州建德市寿昌镇桂花村村民施丽仙说，一年来，村庄面貌变化特别大，田园变公园了。“我们晚饭后就三五成群散步、赏花。”

余正富是桂花村12个“片区理事长”之一。“理事会创新组织‘睦邻宴’，年节或空闲时间，每家每户出两个菜，大家一起来吃，大家从熟悉到有凝聚力，共同奋斗的劲头更足了。”

在湖州市吴兴区妙西镇，幸福邻里中心、儿童之家、美术馆等公共服务功能逐渐深入乡村，5分钟邻里生活圈、15分钟社区生活圈、30分钟镇村服务圈……村民生活品质不断提升。

龙游县溪口镇翠竹小区依街傍水，白墙黛瓦。居民赖菊兰说：“我们以前住在山上，政府组织我们搬迁下山，现在生活环境好多了，15分钟就能逛遍镇街。”

更让赖菊兰欣慰的是，以前工作的公司也跟着过来在小区内设点。“我们下楼就能工作赚钱，工作时间灵活，去年收入5万多元。有生活，有生计，获得感满满的。”

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