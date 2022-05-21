本报杭州5月20日电 （记者曹树林、方敏）为深入贯彻落实习近平总书记关于扎实推动共同富裕的重要论述精神和党中央决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，在高质量发展中扎实推动共同富裕，5月20日，人民日报社、浙江省委在杭州共同主办扎实推动共同富裕高峰论坛。论坛以“在高质量发展中扎实推动共同富裕”为主题，与会嘉宾以线上线下结合的方式开展深层次、高水平研讨，交流经验做法、解读政策机遇、展望发展前景。

全国人大常委会副委员长吉炳轩在视频致辞中指出，在高质量发展中促进共同富裕，是以习近平同志为核心的党中央立足新发展阶段、着眼我国社会主要矛盾变化作出的重大决策，是从全局高度谋划推进全体人民共同富裕的战略之举，对于激励全党全国各族人民向着第二个百年奋斗目标坚定前行具有重大而深远的意义。我们要深入学习、贯彻落实习近平总书记关于共同富裕的重要论述精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，扎实推动共同富裕取得更为明显的实质性进展。共同富裕是社会主义的本质要求。要正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径，坚持以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以改革创新为根本动力，以解决地区差距、城乡差距、收入差距问题为主攻方向，在高质量发展中扎实推动共同富裕。

浙江省委书记、省人大常委会主任袁家军在致辞中表示，浙江认真学习领会习近平总书记关于共同富裕的重要论述精神，高质量发展建设共同富裕示范区稳健起步、扎实开局。浙江将完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出以高质量发展为基石，以解决“三大差距”问题为主攻方向，以制度重塑为核心任务，以共建共享为关键导向，切实抓好54项重点工作和34项重大改革落地，努力走出具有普遍意义的共同富裕新路子，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

人民日报社总编辑于绍良在致辞中表示，我们要深入贯彻落实习近平总书记关于扎实推动共同富裕的重要论述精神和党中央决策部署，履行好党的新闻舆论工作职责使命，为促进共同富裕提供良好舆论环境。要通过新闻宣传引导广大干部群众正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径；激励广大干部群众通过胼手胝足奋斗、携手并肩拼搏实现共同富裕；凝聚社会共识、澄清模糊认识，防止急于求成和畏难情绪；促进人民精神生活共同富裕。

国务院发展研究中心党组书记马建堂，中央农办副主任、农业农村部党组成员、国家乡村振兴局局长刘焕鑫，中共中央党史和文献研究院副院长黄一兵，中国社会科学院副院长、党组成员高培勇，人民日报社副总编辑崔士鑫，香港中文大学（深圳）教授、前海国际事务研究院院长郑永年，国家电力投资集团有限公司党组书记、董事长钱智民等在论坛上作主旨发言或视频致辞。浙江省委副书记、省长王浩，浙江省政协主席黄莉新出席论坛，浙江省委副书记黄建发主持论坛开幕式，浙江省委常委、常务副省长陈金彪出席论坛并致辞。

论坛还分别围绕“在推动高质量发展中夯实共富基础”“共同富裕制度机制创新”“在推动共同富裕中践行社会责任”主题组织了圆桌论坛，有关政府机构负责人、专家学者、部分企业负责人等进行交流研讨。

《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》印发一年来，浙江省紧扣高质量发展高品质生活先行区、城乡区域协调发展引领区、收入分配制度改革试验区、文明和谐美丽家园展示区四大战略定位，按照既定部署稳步推进相关建设工作。

（相关报道见第五、六版）

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 04 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)