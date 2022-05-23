《 人民日报 》（ 2022年05月23日 10 版）

完善制度体系 坚持共建共享

探索共富型制度政策 创新评估体系

中国国际发展知识中心主任 赵昌文

浙江省高质量发展建设共同富裕示范区开局良好，特别是在建立推动共同富裕的体制机制和政策框架上积极探索，提出要推动“发展型”制度政策加快向“共富型”跃升转变。为此，需要从以下3方面重点发力。

贯彻新发展理念，在高质量发展中促进共同富裕。探索“共富型”制度政策，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，把推动高质量发展放在首位。不仅要推动经济持续稳定发展，而且要提高经济效率和发展效能，使推动高质量发展的过程成为解决发展不平衡不充分问题的过程，成为不断满足人民日益增长的美好生活需要的过程。

推动形成公正合理的收入分配格局。要提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。加大税收、社保、转移支付等的调节力度并提高精准性，充分发挥再分配的作用。完善兜底救助体系，兜住基本生活底线。

改革创新促进共同富裕的评估体系。对评估体系尤其是对领导干部的考评体系进行改革创新十分重要。在打赢脱贫攻坚战中，我们将考评体系由侧重考核地区生产总值转为主要考核脱贫成效，为脱贫攻坚取得全面胜利提供了有力支撑。我们要用好考评体系这个指挥棒，引导领导干部树立正确政绩观，激发地方干事创业的积极性。

夯实物质基础 探索实践路径

上海财经大学校长 刘元春

共同富裕是一个长远目标，需要一个过程，不可能一蹴而就，等不得，也急不得。

夯实共同富裕的物质基础。要推动高质量发展，通过全国人民共同奋斗把“蛋糕”做大做好。可以围绕构建新发展格局，以创新型省份建设为抓手，加快探索社会主义市场经济条件下新型举国体制开展科技创新的浙江路径，深化国家数字经济创新发展试验区建设。

形成人人享有的合理分配格局。要建立科学的公共政策体系，通过合理的制度安排正确处理增长和分配关系，把“蛋糕”切好分好。要在推动高质量发展中强化就业优先导向，提高人民收入水平，加大就业、教育等的投入力度，促进基本公共服务便利共享。

坚定不移推进改革。着力破除制约高质量发展、高品质生活的体制机制障碍，强化有利于调动全社会积极性的重大改革开放举措。要统筹考虑短期应对和中长期发展，聚焦重点问题，加强改革举措的系统集成、协同高效，为探索扎实推动共同富裕的有益经验创造良好制度条件。

当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，保持宏观经济大盘稳定十分重要。一方面，稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业等实施一揽子纾困帮扶政策。另一方面，切实保障和改善民生，稳定和扩大就业，稳控安全生产形势。

打好组合拳 推进乡村集成改革

浙江省农业农村厅厅长 王通林

习近平总书记指出：“促进共同富裕，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。”浙江聚焦“富民、强村”，坚持以集体经济为核心，全面推进强村富民乡村集成改革，推动“发展型”制度政策向“共富型”跃升转变，高质高效促进农民农村共同富裕。

聚焦“富民”，打好“标准地改革+农业‘双强’”组合拳，以农业标准地改革为牵引，提高农业规模集约经营水平。打好“宅基地改革+乡村建设”组合拳，以农村宅基地制度改革为牵引，统筹推进乡村建设与乡村经营，盘活农民闲置农房和闲置宅基地。培育发展“十业万亿”乡村产业，实现农民在家门口增收致富。

聚焦“强村”，打好“市场化改革+集体经济”组合拳，深化集体经济市场化改革和股份制改革，联动农村集体经营性建设用地入市改革。创新“强村公司”“飞地抱团”“片区组团”等机制。同时，坚持将数字化改革贯穿其中，形成“数字化改革+强村富民”组合拳。

在推进强村富民乡村集成改革过程中，坚持党建统领，把党的全面领导贯穿集体经济发展全过程。坚持数字赋能，打造“浙农富裕”数字化应用。坚持市场导向，大力发展乡村产业。

未来，浙江将坚持优化生产关系和创新生产力协同，突出变革重塑、数字赋能，打好强村富民乡村集成改革4套组合拳，努力打造高质量发展建设共同富裕示范区标志性成果。

聚焦重点人群 健全多层次医保体系

浙江省医疗保障局局长 林仁方

建设更高质量、更加公平、更可持续、更有效率的医疗保障体系，是共同富裕的必然要求。浙江始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委、省政府统一部署，在扎实推动共同富裕道路上积极探索，取得了一些实践经验。

积极探索构建多层次医疗保障体系。浙江坚持以制度建设为主线，加快推进制度成熟定型。持续巩固扩大覆盖面，加强兜底保障机制建设。不断健全多层次医疗保障体系，全省域推动建立了普惠型商业补充医疗保险。坚持统筹需要和可能，确保基金运行安全和制度长期可持续。

探索加强“共富型”医保政策供给。浙江聚焦重点人群，增加医保政策供给，助力打造“浙里康养”“浙有善育”金名片。医疗保障待遇向老年人适当倾斜，减轻育儿家庭负担，同时深化长期护理保险制度试点，更好地保障失能人员权益。

协同推进医药服务供给侧改革。深化医保支付方式改革，率先在全国全省域实施住院按疾病诊断相关分组（DRG）付费；开展药品医用耗材集中带量采购改革，深化医疗服务价格改革，建立动态调整机制。

持续优化公共服务能力。加快推进医保数字化迭代升级，实现医保事项全领域全时域“网上办”。在强化法治保障方面，出台了《浙江省医疗保障条例》。全力支持常态化疫情防控，持续降低核酸检测、抗原检测价格，有效减轻防控成本。

筑牢发展基础 做大做好“蛋糕”

浙江省长兴县委书记 石一婷

当前，浙江省长兴县正按照党中央的决策部署和省市的工作要求，积极参与到浙江高质量发展建设共同富裕示范区这一光荣使命中，坚持“腾笼换鸟、凤凰涅槃”，全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，推动实现高质量发展。

唯有“凤凰涅槃”，才能“浴火重生”。曾经长兴发展方式相对粗放，产业以建材、耐火材料等为主。这些年来，长兴始终牢记嘱托，从蓄电池、耐火行业到纺织产业，始终坚持频道不变、力度不减，“一年接着一年改、一行接着一行转”，有效推动传统产业“老树发新芽”。

守护好绿水青山，才能源源不断地带来“金山银山”。长兴深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力开展美丽家园建设、生态修复，环境面貌得到了极大改善，投资吸引力也越来越强。长兴近年先后引进了吉利乘用车、爱康太阳能等一批百亿级项目，每年新引进、新开工、新竣工亿元以上项目均在100个以上。

抢抓机遇，才能乘势而上。近两年来，长兴积极顺应数字化改革浪潮，深入实施数字经济“一号工程”，特别是通过“企业上云、设备换芯、生产换线、机器换人”，全力做好产业数字化文章。

我们坚信，只要完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移推动质量变革、效率变革、动力变革，高质量发展的“蛋糕”一定会越做越大、越做越优，共同富裕的美好图景也一定会变为现实。

树立系统思维 消除制度障碍

浙江工商大学校长 郁建兴

浙江作为高质量发展建设共同富裕示范区，经过一年建设，初步形成了由国家、市场、社会等多种力量驱动，促进经济制度与社会制度、社会环境与自然环境综合平衡的共同富裕治理体系。目前，浙江共同富裕治理体系至少包括以下几个方面特征。

第一，共同富裕治理体系把系统重塑作为战略目标，树立系统思维。《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》对共同富裕建设进行了总体布局，以系统思维对浙江全省域全领域进行全局谋划、综合治理。

第二，共同富裕治理体系旨在打通高质量发展与共同富裕的话语体系。浙江出台“扩中”“提低”行动计划，通过实施差别化收入分配激励政策，实现由“输血式”帮扶向“造血式”帮扶转变。

第三，共同富裕治理体系需要充分考虑复杂的历史、代际和阶层问题，探索破除制度不平等与机会不平等路径。浙江有序推进农业转移人口市民化集成改革，加快构建有利于人口流动、城乡一体的社会保障体系，同时，促进教育机会公平，消除社会流动的制度性障碍。

此外，共同富裕治理体系需要符合制度政策之间的兼容原则，需要推动制度优势更好地转化为治理效能，需要充分考虑外部环境、府际关系的复杂性和动态性，将促进共同富裕与实现人的全面发展高度统一起来，并形成具有普遍意义的经验和发展模式，成为具有外溢效应的公共产品。

(责编：白宇、赵欣悦)