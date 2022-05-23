人民网北京5月22日电 （黄盛）日前，国资委党委召开会议，部署实施中央企业青年精神素养提升工程，守正创新全面加强中央企业共青团和青年工作。据会议介绍，国资委党委在2021年开展了中央企业青年精神素养提升试点，进行了集中学习、接受传统教育、对标讨论反思、立足岗位建功，取得了初步成效。国资委党委决定，2022年在中央企业全面实施青年精神素养提升工程，不断激发新时代央企青年为做强做优做大国有企业接续奋斗的精神力量。

国资委党委书记、主任郝鹏在会议上表示，要准确把握共青团和青年工作初心使命，坚持和加强党对团青工作领导，积极投身党的国资央企事业；准确把握中国青年运动和团组织建设历史规律，从共青团百年历史经验中汲取智慧、增添力量，把中央企业青年打造成发展壮大国有经济的生力军突击队；准确把握新时代共青团和青年工作的根本任务，坚定践行“四个始终成为”，当好党在经济领域的忠实助手和可靠后备军；准确把握新时代团员青年队伍建设先进性标准，让青年在国企改革、创新发展、为民服务中坚定信仰、增长才干；准确把握新时代团干部健康成长路径，锻造对党忠诚、心系青年、担当实干、廉洁自律的企业团干部队伍；准确把握党组织抓好共青团和青年工作重点任务，全面提升企业团青工作质量和水平。

共青团中央书记处书记、全国青联副主席傅振邦在会上表示，中央企业广大青年在企业承担的重大项目最前沿、自主创新第一线等，处处发挥了生力军和突击队作用。新时代央企共青团要高举伟大思想旗帜，进一步团结引领央企青年坚定理想信念，矢志不渝紧跟党奋勇前进；紧紧围绕“国之大者”，组织动员央企青年当先锋做闯将；当好桥梁纽带，竭诚服务央企青年全面发展；勇于自我革命，始终走在全团前列，落实好全面从严治团的各项要求。团中央将一如既往重视和支持央企共青团工作，更好发挥央企团组织和团员青年在全团的示范引领作用。

会上，航天科工党组主要负责同志，航天科技青年代表、中国中铁青年代表等作了交流发言。同时，中央企业团工委向央企500万青年发出“维护核心、拥戴领袖、跟党奋斗，勇做强国兴企突击队”的倡议。

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