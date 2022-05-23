近日，人民数据研究院发布《青年群体的“1+1”多面生活解析报告》（以下简称报告）。报告对青年群体的多面生活进行分析，聚焦文化现象，探寻消费趋势，记录职业追求，全面展现青年群体的未来期待。

报告指出，“80后”“90后”青年群体展现出“1+1”的多面生活：物质条件丰富，消费理念成熟；文化活动多元，追求国潮，充分彰显自信；面临职场压力时，注重工作与生活的平衡；娱乐休闲方式不重样，兴趣“更野”；更注重平衡工作与家庭，越加关心家人。

其中，工作方面，数据显示，2021年，超六成28-35岁群体通过参与精神消费活动释放压力、平衡工作与生活。与家人的相处方面，更多青年人希望多一些时间经营家庭生活，数据显示，2021年，57.0%的受访人意识到要多体谅家人，也有36.0%的受访人注重平衡职场与生活。

图：新冠疫情发生后青年群体心态变化情况

数据来源：人民数据研究院根据公开资料整理

报告从物质条件更加优渥、精神生活更加富足、职业选择更加多元三个方面探寻影响青年群体多面生活形成的因素。其中，精神生活上，青年群体的精神成长空间更为富足。数据显示，全国公共图书馆、美术馆和博物馆数量逐年增长。云直播、云演出等新兴演出形态，也不断满足青年群体的多样化、个性化、高品质观赏需求。

图：2016-2020年我国公共文化设施数量

数据来源：文化和旅游部

最后，报告从四个方面阐述青年群体对未来充满期待：奋斗奉献，靠努力实现美好人生；希望成长，期待工作与生活平衡；多元人生，寻求高度也看重宽度；追求极致，借挑战自我实现突破。

其中，青年群体对未来的工作发展前景与期待更加具体，数据显示，2022年，66.6%的青年群体看重“成长，个人能力的快速提升”，52.6%的青年群体认同“价值观，让我感受到工作的意义”。也有不少青年群体承压增大，向往“舒展自在的生活”。数据显示，2021年，超五成的“85后”“90后”群体最期待“轻松田园生活，舒展自在”的生活状态。

图：不同年龄层青年群体对向往生活的倾向分布

数据来源：人民数据研究院根据公开资料整理

青年群体中，有的人追求丰富的人生体验，有的人希望发展自己的爱好和兴趣，有的人追求人生高度又看重人生的宽度，有的人期待与家人的亲密关系，这些构成了当代青年人“1+1”的多面又精彩的生活，也蕴含了他们对未来的期待。

点击链接查看报告原文：《青年群体的“1+1”多面生活解析报告》

(责编：李源、曹淼)