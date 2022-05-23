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中央财政下达100亿元再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴

2022年05月23日09:06 | 来源：新华网
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原标题：中央财政下达100亿元再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴

　　新华社北京5月22日电（记者申铖）记者22日从财政部了解到，中央财政近日下达资金100亿元，再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴，支持夏收和秋播生产，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响，进一步调动农民种粮积极性。

　　为保护农民种粮积极性，中央财政此前已对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元。据介绍，中央财政进一步完善补贴政策，明确补贴对象为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者。补贴标准由各地区结合有关情况综合确定，原则上县域内补贴标准应统一。

　　财政部要求，各地要充分运用现代化信息技术手段，利用现有相关补贴发放基础数据，继续采取“一卡（折）通”等方式，及时足额将补贴资金发放到位。

(责编：赵竹青、陈键)

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