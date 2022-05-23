张莫 梁倩 王志

原标题：“新注册企业”背后的行业新势力

今年一季度，新能源汽车相关企业新增注册5.4万多家，工业机器人相关企业新增超1.2万家，光伏相关企业新增注册约2.98万家，芯片相关企业新增注册2.5万家。上述领域相关企业月均注册增速分别达63.6%、57%、56.9%和61%。这是《经济参考报》记者日前从天眼查获悉的一组最新数据。

市场主体是我国经济运行的“细胞”，企业注册是市场主体生命的“开始”。新增注册企业数据，已经成为观察我国经济未来驱动力的一个“风向标”指数。从新增企业注册数据的行业之变，可以洞悉我国经济发展动力之变。

天眼查数据同样显示，上述行业注册的高增长态势已贯穿去年全年：

2021年，新增注册工业机器人相关企业超4.6万家，增速达到72.97%；新增光伏相关企业10万余家，同比增长70%；新增芯片相关企业注册企业10.1万家，增速40.7%；在2021年新增的新能源汽车相关企业更是达到2020年的2.3倍。

多个战略性新兴产业新注册企业数量增速较快，显现出行业“新势力”正积聚经济“新势能”。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东说，代表新一轮科技革命和产业变革方向的战略性新兴产业，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域，将成为支撑经济增长的重要力量。目前，战略性新兴产业增加值占GDP的比重已超过11%，高技术制造业和装备制造业增加值更是占规模以上工业增加值近50%。

以工业机器人为例，它被称为“高端装备制造业的明珠”。天眼查数据显示，目前我国工业机器人相关企业超11.4万家，从成立时间来看，成立时间在1至5年的占比41.37%，成立于1年内的企业占比41.27%。

北京软体机器人科技有限公司是工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业。今年5月，公司刚刚宣布完成新一轮近亿元融资。公司CEO高少龙表示，中国优异的产业环境是机器人技术发展的最坚实基础，公司的研发工作要强化应用牵引，立志解决中国传统制造业难题。据头豹研究院预测，到2025年，中国工业机器人行业规模将达3361.7亿元，未来五年年复合增长率为14.5%。

深挖上述行业新注册企业的地区分布特点，可以更深刻感受到新经济的脉动以及对地方新旧动能转换的带动。

以新能源汽车相关企业数据为例，今年第一季度，山东省新增注册新能源汽车相关企业最多，超6300多家，占比11.6%；广东省次之，新增注册5300多家，占比9.7%。江苏省、四川省和河南省分别位列第三、四、五位。

这一数据印证了多地新能源汽车产业正驶入快车道。2022年山东一季度经济数据显示，从产量看，新能源汽车增长了217.6%。以济南、淄博为中心打造的节能与新能源汽车产业集群，是山东正在培育的20个先进制造业集群之一。

位于济南市莱芜区的山东豪驰年产5万辆新能源商用车项目，是全国首个5G场景无人驾驶新能源商用车制造基地，已于2021年8月开始进行车辆交付。今年以来，已销售1000余台，季度环比增幅达到400%，目前国内外订单共计4万多台。“制造基地的最大亮点就是采用智能可变车身技术，整车结构按照全新方式进行了细化分解，并实现完全标准化、模块化、接口通用化，以类似‘搭积木’的方式进行任意组合设计，极大优化了整车设计、开发和制造流程。”山东豪驰智能汽车有限公司产品工程院部长田飞说。

“新势力”积聚经济“新势能”。刘向东说，深入挖掘战略性新兴产业发展的潜力，不但能增强发展后劲，驱动经济平稳增长，而且能有效提升全要素生产率，提高经济增长的潜在产出水平，从而有力支撑经济高质量发展要求。

首都科技发展战略研究院院长关成华认为，从短期来看，经济新动能有利于保障产业安全和经济稳定，从长期来看，经济新动能更有利于构筑新发展优势，在全球新一轮竞争中占领先机。从近十年全球创新指数来看，我国排名已从2015年的第29位持续稳步上升至2021年的第12位，位居中等收入经济体之首。

关成华表示，要以加强基础研究、技术创新和公共服务为主攻方向，聚焦新兴产业发展需求，构筑高水平科技创新平台体系，形成各类平台有机融合、相互支撑的局面，释放创新平台建设、企业效能提升、新兴产业发展的链式效应，以高水平科技创新工作推动经济社会高质量发展。（记者 张莫 梁倩 王志）

(责编：赵竹青、陈键)