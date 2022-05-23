陈曦

原标题：当年轻人开始对雇主“反向背调”……

应届毕业生乔林刚面试了某大厂，凭借事先收集的“情报”，他全程应对自如。然而，意向部门的面试官让他印象不佳，多方调查后，他果然在一份“互联网行业领导黑名单”上发现了对方的名字：此人经常打压下属，团队氛围压抑，新人负责“背锅”。乔林果断放弃了这个offer。

乔林的“避坑”经历并不鲜见。当下，大批主体意识强烈的00后步入职场，他们不甘于被动接受公司的选拔和背景调查，而是主动出击，利用强大的信息网络对雇主展开“反向背调”。记者采访发现，比起大厂“光环”，年轻求职者更在意“气场合”“被尊重”，更关注领导风格、企业文化等软性指标……反过来，这股新风也正在重塑职场生态。

“反向背调”为何受年轻人青睐？他们怎样调查雇主底细？企业如何做出反应？记者进行了采访调查。

多维度为意向雇主“画像”

将求职目标锁定在互联网行业后，乔林把闲暇时间都给了职场社交软件。“官方信息太空泛，鲜活的日常工作细节才有参考意义。”通过在职和离职员工的分享，他了解到哪些公司试用期待遇好，哪些公司晋升机制明朗，甚至还打探到一些企业架构调整的内幕。

各种社交平台是他的“背调”神器。去年，一份名为《公司作息表》的共享文档广为流传，乔林从中了解到千余家热门企业不同岗位的作息安排，细化到午餐时间、有无周报等，他借此筛掉了两个加班严重的大厂团队，同时也补充了几条新数据进去。“以前这些只能听人力资源工作人员描绘，现在大家互帮互助，让信息流动起来，有效降低了试错成本。”

法律专业毕业生胡康，把实习看作最直观的“反向背调”。“企业文化渗透在每一件小事中，体验过才知道是否契合。”几份实习带给胡康的，还有一群履历相当的伙伴，以及灵活可靠的消息网络。每当“背调”遇到瓶颈，他总能在实习群中找到答案。“我曾想通过暑期实习进入某心仪律所，一位已经入职的姐姐透露，最近项目多才大量招人，但留用名额极少。我及时打住，以免白白浪费时间。”

对于在某普通高校学习金融的楚越来说，天眼查等商业信息服务平台是开展“背调”的主阵地，“被公开讨论的只有大企业，以我的学历背景很难进，而摸清小企业情况只能靠自己。”

一方面，她会逐一分析注册信息、股权结构、投融资情况等资料，从而推测出公司规模和发展前景；另一方面，法律纠纷和行政处罚也是她关注的重点。“就像我们不会把黑历史写进简历，雇主也不会在公开宣传中自曝其短，‘反向背调’就是为了规避潜在风险。”

从“被挑选”到双向奔赴

教育部数据显示，2022年高校毕业生规模首次突破千万大关。在越来越激烈的就业竞争之下，“反向背调”何以日渐风行，甚至成为00后的求职标配？

“00后心目中‘好工作’的标准正在发生变化。”中国政法大学商学院人力资源开发与管理研究中心主任王霆分析称，作为互联网原住民，新生代求职者思想特征鲜明，崇尚宽松自由的环境，追求更具创造力的岗位，而这些“非传统因素”只能靠“背调”去印证。“在大数据的加持下，这个目标可以凭借强大的信息检索能力来实现。”

虽然早就听说过“反向背调”，但乔林一直有些不解。在他看来，求职是一场“双向奔赴”，背景调查也无需区分“正向”和“反向”。

除了筛选公司，充分的“背调”还让楚越在面试中化被动为主动。在一家民企接受总裁面试时，她着眼于该公司刚开拓的一项新业务，抛出一个角度巧妙的问题，让对方眼前一亮。

胡康觉得，“反向背调”的过程，也是自我探索的过程。“起初职业规划是模糊的，在先后体验了各大律所、法检系统、公司法务之后，我才渐渐明确自己想做一名律师。这段经历让我学会结合自身特质去衡量一份工作，也让我真正走出象牙塔，开始为自己负责。”

“‘反向背调’的兴起，是就业市场更加成熟的表现，这将进一步提升双向选择的效率和成功率。”王霆说，对企业来说，求职者基于“背调”做出的理性选择，使人岗匹配更加精准，降低了招聘成本。从长远计，无论对于年轻人的职业发展，还是劳动关系和谐稳定，“反向背调”都大有裨益。

推动职场环境进一步完善

重视自身权益、不迷恋大厂“光环”、旗帜鲜明反对无效加班……以“反向背调”为起点，年轻求职者正用个性化的方式，按照自己的期待，重新塑造职场面貌。

据胡康回忆，实习时他曾碰到一位热衷于搞团建的领导，但所谓团建实则把大家拉到酒店变相加班。实习结束前最后一次团建，当公司统计参与人数时，一位实习生在群内明确拒绝，其他人纷纷附和。后来该公司秋招时，同期的二十几名实习生都没有再投简历。

“从取消大小周到告别996，改变正在发生。”某互联网公司人力资源工作人员高桐桐向记者介绍，为回应求职者的“反向背调”需求，不少企业也在主动打破屏障，让信息更加公开透明。例如，通过“企业开放日”，邀请应届生提前感受公司氛围；在宣讲会上，请刚入职的员工分享工作状态，并组建校招微信群，由人事专员解疑释惑。

“‘反向背调’十分必要，但求职者也要审慎把握。”王霆提示，在社交媒体上，一些匿名信息真假难辨，很多观点带有浓厚的主观色彩，甚至是单纯的情绪宣泄，如离职员工的负面吐槽。求职者要提高甄别能力、扩充信源，不能照单全收。

王霆建议，在“背调”过程中，不能被海量信息牵着鼻子走，要抓住关键。“首先应关注雇主的品牌，以及背后体现的价值观，如是否重视人才，是否有社会责任。在价值观一致的基础上，再依据所掌握的可靠信息，对未来的发展预期和职业通道做出推断，而不是单纯以薪资水平、工作强度来衡量一个岗位。”（部分受访者为化名）（记者 陈曦）

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