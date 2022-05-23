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2021中国省市文化产业发展指数发布 北京近6年保持第一

2022年05月23日09:11 | 来源：中国新闻网
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原标题：2021中国省市文化产业发展指数发布 北京近6年保持第一

中国人民大学文化产业研究院16日发布的“2021中国省市文化产业发展指数”显示，北京近6年保持中国省市文化产业发展指数第一名。

据悉，中国省市文化产业发展指数体系由产业生产力、影响力和驱动力三个分指数构成：生产力指数是从投入的角度评价文化产业的企业主体、文化资本、人才资源等要素；影响力指数是从产出的角度来评价文化产业的经济效益和社会效益；驱动力指数是从外部环境的角度评价文化产业发展的市场环境、公共支持和创新环境。

从综合指数来看，北京、广东、浙江、上海、山东、江苏、湖北、福建、四川、河南排名前十，北京近六年保持第一，广东、浙江连续四年位列前三位，上海连续十二年排在前五位，山东、江苏连续十二年排名前十。

从生产力指数来看，广东排名第一，文化主体、人力资源优势明显。从影响力指数来看，北京排名第一，上市文化企业数量约170家，品牌影响力等方面数据位列榜首。从驱动力指数来看，浙江在投资吸引、知识产权、文化科技融合方面表现突出，相关数据均位列全国第一。

据介绍，这是中国人民大学文化产业研究院连续第12次发布该指数。(记者 王庆凯)

(责编：赵竹青、陈键)

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