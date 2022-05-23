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“中国天眼”探测到“黑寡妇”脉冲星新现象

2022年05月23日09:15 | 来源：科技日报
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原标题：“中国天眼”探测到“黑寡妇”脉冲星新现象

　　近日，我国研究人员利用“中国天眼”，首次探测到了致密双星系统中等离子体的极端湍流现象，为“黑寡妇”脉冲星的掩食机制提供了新的线索。相关研究发表在国际天文学专业学术期刊《皇家天文学会月刊》。

　　毫秒脉冲星是一类速旋转的中子星，其自转周期仅为几毫秒。毫秒脉冲星中有一种特殊的类型，由毫秒脉冲星和低质量恒星组成的致密双星系统，由于伴星正在被脉冲星强烈地辐射蚕食，天文学家们戏称它们为“黑寡妇”脉冲星。

　　贵州师范大学贵州省射电天文数据处理重点实验室的研究生白俊涛、支启军教授和西悉尼大学的代实博士，基于“中国天眼”的观测，与中国科学院国家天文台、中国科学院新疆天文台、北京大学等单位的研究人员，对“黑寡妇”脉冲星B1957+20的掩食现象进行了深入研究，发现了“黑寡妇”脉冲星之前没有观察到的掩食新现象并揭示了其物理机制。

　　研究人员利用“中国天眼”的超高灵敏度观测数据，首次探测到了“黑寡妇”脉冲星B1957+20掩食区域附近的射电脉冲散射现象，并且发现：越是深入掩食中心，脉冲星辐射出来的射电脉冲轮廓变得越宽，散射越强，最高达到0.2毫秒。

　　研究表明，这种强散射是由于多路径传播效应造成的，并利用等离子体的极端湍流对这种效应进行了自洽解释，给出了“黑寡妇”脉冲星掩食物质中存在极端湍流的第一个直接证据，表明这种等离子体湍流可能是高频射电辐射掩食的重要机制，研究结果对快速射电暴中观测到脉冲展宽的起源也有重要意义。（柯士雨 记者何星辉）

(责编：赵竹青、陈键)

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