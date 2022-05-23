原标题：我国重点野生动植物保护率达74%

记者从国家林业和草原局获悉，党的十八大以来，我国持续加强珍稀濒危野生动植物及其栖息地拯救保护，大量珍贵濒危野生动植物种群实现恢复性增长，国家重点野生动植物保护率提高到74%，生物多样性更加丰富。

近年来，我国系统实施濒危物种拯救工程，采取就地保护、迁地保护、放归（回归）自然、人工繁育（培植）等措施，有效保护了90%的典型陆地生态系统类型，大熊猫、朱鹮、黑颈鹤、藏羚羊、白头叶猴、海南长臂猿、莽山烙铁头蛇、苏铁、兰科植物等300多种珍稀濒危野生动植物野外种群数量稳中有升。建有各级各类植物园近200个，收集保存了2万多个物种，占我国植物区系的2/3。野外回归珍稀濒危植物达到206种，其中112种为我国特有物种。大熊猫野生种群增至1864只，朱鹮野外种群数量超过6000只，亚洲象野外种群增至300头，藏羚羊野外种群恢复到30万只以上。

同时，启动了以国家公园为主体的自然保护地体系和国家植物园体系建设，形成了较为完整的就地保护与迁地保护相结合的生物多样性保护体系。随着第一批国家公园——三江源国家公园、大熊猫国家公园、东北虎豹国家公园、海南热带雨林国家公园、武夷山国家公园的设立，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。在北京正式设立国家植物园，标志着具有中国特色、国际一流的国家植物园体系建设进入新阶段，植物多样性保护的稳定性和可靠性进一步提高。（记者马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)