李 禾

原标题：保护生物多样性 共建地球生命共同体

5月22日是国际生物多样性日，今年主题是“共建地球生命共同体”。生态环境部部长黄润秋在22日发表的署名文章《共建地球生命共同体 为全球生物多样性保护贡献中国方案》中指出，我国加大生物多样性保护和生态环境治理力度，推动生物多样性保护不断取得新成效，为应对全球生物多样性挑战、共建地球生命共同体作出了中国贡献。

生物多样性为人类提供了食物、纤维、木材、药材和多种工业原料，是人类赖以生存和发展的基础；还具有重要的生态功能，提供涵养水源、净化环境、保持水土、循环养分等多种调节服务，维护自然生态平衡。但是当前，生物多样性丧失和生态系统退化给人类生存发展带来严峻挑战。第五版《全球生物多样性展望》指出，2020年全球生物多样性目标（即爱知目标）的收官之年，全球仅实现了20个纲要目标中的6个目标，大部分目标未能实现。

世界自然保护联盟（IUCN）2020年评估结果显示，全球有41%的两栖类、26%的哺乳动物和14%的鸟类处于受威胁状态，全球生物多样性普遍受威胁的形势还在持续恶化。

我国是世界上生物多样性最丰富的国家之一，也是生物多样性受威胁最严重的国家之一。生态环境部党组书记孙金龙说，我国高度重视生物多样性保护，特别是近10年来，生物多样性保护上升为国家战略，采取一系列有力举措，不断加强生物多样性主流化，大力推动就地与迁地保护，有序开展生物多样性调查、监测、评估，实施最严格执法监管，持续提升社会参与度和公众意识，推动生物多样性保护工作迈上新台阶。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要将实施生物多样性保护重大工程、构筑生物多样性保护网络作为提升生态系统质量和稳定性的重要内容。

黄润秋说，我国持续推进山水林田湖草沙系统保护修复与污染治理，森林面积和森林蓄积量连续30年保持“双增长”，2000—2017年全球新增绿化面积中，我国贡献约25%，居世界首位。以改善生态环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战，为生物物种提供良好栖息环境，有效缓解生物多样性保护压力。

为了促进生物多样性可持续利用，生态环境部命名136个“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，探索“绿水青山就是金山银山”转化模式，促进生态产品价值实现。“不断创新生物多样性保护与减贫‘双赢’模式，推动生物多样性友好型绿色产业发展，构建高品质、多样化生态产品体系。各地发挥生物资源优势，发展中蜂养殖、中药材种植、特色农林产品等产业，促进生物资源可持续利用。注重以自然承载力为基础，遵循自然规律，转变经济发展方式，倡导绿色低碳生活，协同推进生物多样性保护和绿色发展，推动形成人与自然和谐共生的新格局。”黄润秋说。

近年来，我国在生物多样性保护国际合作中发挥了重要作用，已成为全球环境基金最大发展中国家捐资国，宣布率先出资15亿元人民币成立昆明生物多样性基金，与多个国家建立合作与对话机制。比如中俄跨境自然保护区内物种数量持续增长，野生东北虎在保护地间自由迁移；中老跨境保护区面积达20万公顷，有效保护了亚洲象等珍稀濒危物种及其栖息地。

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议今年将在云南昆明召开，将制定并通过新的战略与行动计划，绘制未来全球生物多样性保护蓝图。

黄润秋说，“2020年后全球生物多样性框架”谈判磋商已经到了关键阶段，中国呼吁国际社会继续携手并进，抓住这次扭转全球生物多样性丧失的重要机遇，在COP15第二阶段会议上通过一个兼具雄心又务实平衡的“框架”，为所有生命构建共同的美好未来。

(责编：赵竹青、陈键)