魏一骏、王辰阳、杨绍功、刘方强、胡洁菲

“我主要跑上海到苏州、南通等地的路线。上个月去这些地方下高速很麻烦，有时候排队一等就是一天一夜，现在只要大半个小时就行。”在上海市G50沪渝高速青浦城区收费站道口，货车司机陈保对记者说，“公司给司机办理了全国统一的通行证，通过效率明显提高很多。”

记者在现场看到，密集往来的车辆中，一半以上是货运车辆。工作人员查验司机的通行证件、健康码、核酸检测报告等信息后，车辆可以快速通行。现场工作人员告诉记者：“随着上海疫情防控形势趋好，最近这里的车流量明显增多，单日车流量能达到五六百辆。”

今年3月以来，受疫情影响，部分地区出现跨区域物流受阻、疏港运输不畅等问题。按照上级有关部署，各级各部门着力疏通堵点、卡点，有序推动企业复工复产和物流运输通畅。

记者在长三角多个省市高速公路收费站、服务区走访发现，近期高速公路货车流量回升，货畅其流、人畅其行的景象表明，这片中国经济创新最活跃的区域之一，经济发展正快速回归。

在5月19日举行的上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，上海市副市长张为介绍，长三角区域物流较疫情之初效率明显提升。近期，经由高速公路省界道口进出上海的货运车辆单日已达7.8万辆，恢复至常态的三分之二。

货车司机张学涛专门跑合肥和济南之间的货运，由于疫情原因，他从4月19日至5月7日一直休息在家。最近，随着防控政策更加科学精准，张学涛也再次上路。

“之前暂时关闭的高速道口和服务区又逐步开放了，路上的车也多了。”张学涛说，“前几天到达合肥时，加上在收费站道口做核酸检测的时间，下高速整个过程不到15分钟，很流畅。”

货车运输途中，做好司乘人员的食宿保障，以及提供核酸检测等服务，对提升从业群体的获得感和信心至关重要。

在江苏省泰州市盐靖高速溱湖服务区，近日货车流量处于高位。据统计，上周末日均入区货车数占车辆总数的95%左右。“服务区内有24小时开水、平价快餐和便民服务点，日常生活用品供应充足。”经停的货车司机魏先生说。

截至5月19日，浙江省所有国省道路均可通行，高速公路收费站和服务区全部开通。沪杭甬高速串联起浙江嘉兴、杭州、绍兴、宁波四个城市，是浙江省内车流量最密集的路段之一。19日下午，记者在沪杭甬高速绍兴服务区看到，只要司乘人员相关防疫信息符合要求，都能进入服务区满足基本饮食需求。

浙江省交通集团绍兴服务区经理马伟明介绍，服务区从4月开始设立了常态化免费核酸检测点，并为中高风险地区来的司机，提供专用卫生间和食品代买服务。

40岁的货车司机李强吃完午餐，听说服务区内有免费核酸检测点，便打算前往。“正好上次核酸检测快到期了，这样的检测服务很方便。我期待疫情能早日过去，我们在路上能跑得更轻快。”李强笑着对记者说。

新华社北京电

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